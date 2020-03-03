“إم جي ZS EV” تحصد لقب سيارة العام الكهربائية

لندن – أعلن مؤخرا، ضمن حفل جائزة COMPANY CAR & VAN للعام الحالي، عن تغلب سيارة إم جي ZS EV الكهربائية على منافسيها ضمن نفس الفئة.

وقامت لجنة التحكيم في الجائزة المكونة من خبراء في عالم السيارات بتقييم جميع المزايا الخاصة والأداء لسيارة ZS EV ومنافسيها، عبر اختبارات ومراجعات أجريت بشكل سابق. وكان التقييم إيجابي جدا لسيارة ZS EV حيث أشادت اللجنة المشرفة على الجائزة بالسيارة “المجهزة تجهيزا جيدا” -على حد وصفهم – بمجموعة من التقنيات المبتكرة الصديقة للسائق والتي تقع في قلب السيارة، إضافة إلى شاشة اللمس والترفيه سهلة الاستخدام، ونظام الملاحة المميز عبر الأقمار الصناعية الذي وصفوه بـ “المثير للإعجاب”، لا سيما مع احتوائه على خرائط تفصيلية واضحة. تأتي هذه الإشادة بالسيارة إلى جانب كونها مريحة وسهلة القيادة وعازلة للضوضاء، أما موضوع السلامة والأمان، فقد كان من أهم العوامل التي جعلت إم جي ZS EV في المقدمة إذ أنها تدرج أنظمة السلامة مثل تحذير مغادرة مسرب السير والتحذير من الاصطدام الأمامي والتحكم في السرعة والمساعدة أثناء ازدحام المرور، إضافة لنظام الفرامل النشط في حالات الطوارئ. هذه الميزات الرائعة للسيارة منحتها أيضا في وقت سابق تقييم 5 نجوم من منظمة Euro NCAP التي تركز على جانب الحماية والأمان للسيارات المباعة في أوروبا، مما يجعل إم جي ZS EV واحدة من أكثر السيارات الكهربائية أماناً في فئتها.

من ناحيته قال المهندس محمد عمر شاهين، المدير العام للشركة المعاصرة لتزويد المعدات، الوكيل الحصري لشركة إم جي موتور في الأردن، أن هذه الجائزة مهمة للشركة وفروعها حول العالم وتمنح السيارة مصداقية لدى الزبائن ومن المتوقع توفيرها في السوق المحلي في الفترة القادمة لتلبية الطلب عليها للزبائن الراغبين في اقتناء السيارات الكهربائية بالكامل، علماً بأن الفئة التي تعمل بالبنزين متوفرة في معارض الشركة في المملكة الكائن في شارع مكة المكرمة – مجمع الفاعوري رقم 139.