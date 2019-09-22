إنتاج الدجاج اللاحم يتراجع %16 في الربع الثاني

عمان-الغد– انخفض إنتاج لحوم الدجاج خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت الكميات المنتجة 76.5 ألف طن خلال الربع الثاني من العام الماضي مقارنة مع 64.0 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وبينت النتائج أن كمية بيض المائدة المنتجة انخفضت من 259.3 مليون بيضة خلال الربع الثاني من العام الماضي الى 234.0 مليون بيضة خلال الربع الثاني من العام الحالي بتراجع نسبته 9.6 %.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول إنتاج مزارع الدجاج (لاحم، بياض، وأمهات) والفقاسات وكذلك إنتاج مزارع الأبقار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأظهرت النتائج ارتفاع كمية إنتاج بيض التفقيس المنتج من مزارع دجاج الأمهات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1 %؛ حيث بلغت كمية الإنتاج 71.7 مليون بيضة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 70.2 مليون بيضة، كما أشارت النتائج الى انخفاض أعداد الصيصان المنتجة من الفقاسات بنسبة 0.2 % خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ حيث بلغت 50.4 مليون صوص خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 50.5 مليون صوص خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وفيما يتعلق بإنتاج حليب الأبقار المنتج في مزارع الأبقار المنظمة، فقد أظهرت النتائج ارتفاعاً بنسبة 15.6 % خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ الإنتاج 71.7 ألف طن خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 62.0 ألف طن خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وأظهرت النتائج ارتفاع أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.8 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ السعر 1.30 دينار/كغم خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 1.24 دينار/كغم خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كما أشارت النتائج إلى انخفاض أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض؛ حيث انخفضت أسعار باب المزرعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 17.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر بيض المائدة 42 فلساً للبيضة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 51 فلساً للبيضة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وأشارت النتائج الى انخفاض سعر بيض التفقيس البالغ 207 فلسات للبيضة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ سعر بيض التفقيس 217 فلساً للبيضة.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع سعر الصوص خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 35.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر الصوص 450 فلساً خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 332 فلساً خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كما أظهرت النتائج ارتفاع أسعار حليب الأبقار المنتج في مزارع الأبقار المنظمة بنسبة 8.5 % خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر الحليب 396 فلسا/كغم خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 365 فلسا/كغم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسح المؤشرات الاقتصادية الربعية مرة كل ثلاثة أشهر من خلال زيارة جميع مزارع الدجاج البياض والأمهات والفقاسات والبالغ عددها 480 مزرعة في العام الحالي، في حين تم سحب عينة حجمها 255 مزرعة دجاج لاحم من العدد الكلي البالغ 1511 مزرعة خلال العام الحالي، وتم سحب عينة حجمها 197 مزرعة أبقار من العدد الكلي لمزارع الأبقار والبالغ 872 مزرعة خلال العام الحالي.