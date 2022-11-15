إنتاج: المشاركات في منتدى”MENA ICT Forum” الاكبر في تاريخ قطاعي التقنية والريادة

إبراهيم المبيضين

عمّان- قالت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج” مساء اليوم بان قد انجزت الاستعدادت النهائية لعقد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات” MENA ICT Forum 2022″ الّذي ستنطلق فعالياته صباح يوم غد الاربعاء برعاية ملكية سامية ، مؤكدة ان الحضور والمشاركات في هذه النسخة من المنتدى هي ” الاكبر والاعلى في تاريخ قطاعي تقنية المعلومات وريادة الاعمال في الاردن”.

وبينت الجمعية في ردها على استفسارات لـ ” الغد” بانه من المتوقع ان يستقبل المؤتمر الذي ينعقد على يومين : الاربعاء والخميس حوالي الفين وخمسائة مشاركا ومتحدثا من مختلف دول العالم ومن الاردن وهو يمثل الرقم الاعلى للمشاركين والحضور في تاريخ المنتدى الذي بات يشكل وجهة للخبراء والمهتمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الجمعية بان اكثر من 70 % من المتحدثين والمشاركين والحضور هم من خارج الاردن ما يعطي اهمية لانعقاده لترويج الاردن كمركز اقليمي للقطاع ومساعدة الشركات الاردنية الكبيرة والصغيرة والناشئة لعرض افكارها ومنتجاتها امام الجمهور.

واكدت ان المنتدى ينعقد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة والشريك الاستراتيجيّ البنك المركزيّ وشريك الاستثمار وزارة الاستثمار، بمشاركة 77 ممثّلاً عن 50 صندوقاً استثماريّاً من المنطقة، بالإضافة لحضور رؤساء جامعات وأعضاء هيئة تدريسيّة وطلّاب من 10 جامعات حكوميّة، بالإضافة إلى 154 عارضاً سيقدّمون منتجاتهم وحلول الأعمال الخاصّة فيهم، حيث سيكون جزء منهم 63 شركة ضمن قرية الشركات الناشئة.

ويتحدّث في المنتدى سموّ الأميرة سمّيّة بنت الحسن رئيسة الجمعيّة العلميّة الملكيّة، بالإضافة لوزراء اتّصالات وتكنولوجيا معلومات من فلسطين وموريتانيا ومصر والعراق، بالإضافة لمسؤولين حكوميّين رفيعيّ المستوى، ونظرائهم من القطاع الخاصّ يمثّلون 29 دولة، حيث يبلغ عدد المتحدّثين 145 متحدّثاً أردنيّاً وعربيّاً ودوليّاً.

واكدت الجمعية بان المنتدى العام الحالي مميز ومختلف عن كل النسخ السابقة من ناحية المواضيع والمتحدثين والتوقيت في ظل ما يشهده العالم الرقمي والريادي من تطورات متسارع والتوجه الكبير لتطبيق مفاهيم التحول الرقمي في الحكومة او القطاع الخاص.

وينعقد المنتدى العام الحالي في نسخته التاسعة بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، إذ يتوقع القائمون عليه ان يكون الاكبر من ناحية المشاركة.

ومن المخطط ان يشهد المنتدى الاعلان عن أكثر من 10 أحداث من بينها اتفاقيات مهمة وإطلاق خدمات جديدة في مجال البنية التحتية والاتصالات وإطلاق مبادرات في قطاع التقنية أو ريادة الأعمال أو الإعلان عن استثمارات مهمة في قطاع التعليم سيجري اشهارها في فعالية الختام.

واشارت الجمعية الى اهمية المنتدى العام الحالي لجهة المفاهيم والمواضيع التي ستجري مناقشتها على مدار يومين من قبل متخصصين وخبراء في مجالاتهم حيث سيشتمل المنتدى على جلسات حوارية تتطرق الى مفاهيم، التقنية المالية ” الفينتيك”، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وعالم الميتافيرس، والبيانات الضخمة، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، وتأثير الذكاء الاصطناعي على القطاعات الحيوية (مثل التعليم والرعاية الطبية والخدمات المصرفية والأعمال)، وحجم الكميات الهائلة من البيانات المخزنة من قبل الحكومات والمؤسسات الكبرى، والأدوات التحليلية للابتكار والإبداع، وكيفيّة الحماية من الهجمات الإلكترونية وغيرها، الى جانب جلسات ستناقش ريادة الاعمال ومستقبلها والاستثمار فيها.

ويقام على هامش أعمال المنتدى 5 أجنحة عربيّة ودوليّة تمثّل: منظّمة ترويج التجارة التابعة للغرفة الاقتصاديّة الاتّحاديّة النمساويّة، وبرنامج “الابتكار من أجل نموّ المؤسّسات والوظائف” المموّل من الاتّحاد الأوروبّيّ، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية ، والجمعيّة المعلوماتيّة المهنيّة في لبنان ، وجمعيّة تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في رومانيا .

واطلقت “إنتاج” سابقا منصّة وتطبيقاً خلويّاً لتمكين المشاركين في المنتدى من التواصل وبصورة مباشرة للأفراد أو الشركات أو المؤسّسات أو المستثمرين أو الشركات الناشئة أو المتحدّثين، حيث يستطيع المشاركون إرسال الرسائل وترتيب اللقاءات، بهدف زيادة حجم التواصل بين المشاركين في المنتدى، لتكون بمثابة رحلة رقميّة قبل وخلال فعاليّات المنتدى.

يذكر أن جمعية “إنتاج” نشرت أجندة المنتدى على الموقع الإلكترونيّ للمنتدى www.menaictforum.com ومن خلال التطبيق الخلويّ بشقّيه الأوّل المختصّ بالاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات والآخر المتعلّق بقرية الشركات الناشئة، لإتاحة الوقت الكافي لجميع المهتمّين للاطّلاع عليها وترتيب أوقاتهم ولقاءاتهم واجتماعاتهم بحسب جدول الأعمال.

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