“إنتاج” تحضِّر لإنشاء منصة إلكترونية توفر معلومات شاملة عن قطاع التقنية

إبراهيم المبيضين

عمان- أكد المدير التنفيذي في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” نضال البيطار، أن الجمعية تحضر لمشروع جديد سيكون الأضخم من نوعه، سيقدم منصة إلكترونية تجمع أحدث المعلومات والبيانات والمؤشرات كافة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.

وقال البيطار، في تصريحات صحفية لـ”الغد”: “إن هذا المشروع سيجري العمل عليه بمعاونة مستشار خارجي لبناء منصة متينة للمعلومات والبيانات عن القطاع الذي يعد محركا لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى”.

وأوضح البيطار أن المنصة التي ستحمل اسم “إنفو سنتر” ستضم وتجمع معلومات وأرقاما ومؤشرات اقتصادية محدثة عن قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عن انتشار الخدمات، الاستثمارات، التوظيف، الصادرات، التجارة الالكترونية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع متسارع النمو.

وأشار إلى أن المنصة ستكون بمثابة “بنك معلومات وبيانات” عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن العمل على المشروع سيبدأ في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، متوقعا إطلاقه مع بداية العام المقبل.

وشدد البيطار على أهمية هذا المشروع لمساعدة الجميع على التخطيط وعلى اتخاذ القرارات من مستثمرين وشركات وأفراد.

وأكد أن المنصة ستحوي أيضا معلومات تفصيلية عن كل قطاع فرعي، وأنها ستكون تفاعلية وتحوي أدوات تحليل لتقديم المساعدة والإرشاد والتوجيه لكل صانعي القرار والمستثمرين والشركات.

وسجلت جمعية “إنتاج”، العام الحالي، أعلى عدد من الأعضاء منذ تأسيسها بحوالي 250 شركة رغم إغلاق العديد من الشركات أو مغادرتها الأردن بسبب عدم استقرار التشريعات خلال الأعوام الماضية.

وزاد عدد الأعضاء بنسبة 47 % مقارنة بعددهم المسجل قبل ثلاثة أعوام والذي بلغ وقتها 170 عضوا.

الى ذلك، قال البيطار “إن المشروع الجديد لجمعية “إنتاج” هو مختلف وجامع عن المشاريع السابقة؛ إذ كانت “إنتاج” أطلقت مشاريع ومنصات متخصصة لريادة الأعمال ومنتجات الملكية الفكرية للقطاع”.

وقال “كل مشاريع وأهداف الجمعية تصب في التوجه العام للجمعية لتكون صوت القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والخارجي، لزيادة النمو والاستفادة من الفرص المتاحة على الأصعدة كافة”.

وأكد أن “إنتاج” ستستمر ببذل الجهود ومتابعة العمل على تحشيد الرأي لما فيه مصلحة القطاع وللوصول إلى اقتصاد رقمي حقيقي، وذلك تنفيذا للرؤى والتطلعات الملكية.

وتأسست الجمعية في العام 2000 لدعم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.