“إنتاج” تدعو للتشبيك مع شركات تكنولوجيا المعلومات الإيرلندية

عمان – الغد – أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” ان امام الشركات الأردنيّة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات فرص استثمارية وشراكات واعدة في ايرلندا، لا سيما وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد أهم اركان الاستثمار هناك.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، ان للشركات الأردنية سمعة حسنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الايرلندي، لافتة إلى أن الشركات الايرلندية اشادت بخبرات الشركات الأردنية خلال لقاء الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس نضال البيطار على هامش المنتدى الإيرلندي للمدن الذكية وإنترنت الأشياء” الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن مؤخرا.

ودعا البيطار الشركات الإيرلندية الى التشبيك مع الشركات الأردنية لبحث فرص التعاون بين الطرفين، مشددا على ان جمعية “انتاج” على استعداد كامل لزيادة التشبيك بين الشركات في البلدين.

وأشاد البيطار بالجهود التي تبذلها السفارة الأردنية في بريطانيا في تمكين الشركات الأردنية ونقل التكنولوجيا مع الجهات المختلفة في الدول التي تعمل بها السفارة بما فيها بريطانيا وإيرلندا.