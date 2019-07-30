“إنتاج” ترشد 500 ريادي عبر مبادرة “المحيط الأزرق”

إبراهيم المبيضين

عمان- استفاد 500 ريادي من مختلف مناطق المملكة من مبادرة “المحيط الأزرق”؛ إحدى مبادرات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، بحسب رئيس هيئة المديرين في الجمعية الدكتور بشار حوامدة.

وقال حوامدة “إن الإرشاد والتوجيه الصحيح على قدر كبير من الأهمية لرياديي الأعمال، وذلك حتى يتجنبوا الأخطاء ويسلكوا الطريق الأمثل في تحويل أفكارهم ومنتجاتهم الى مشاريع إنتاجية”.

وأكد، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن مبادرة أو مجلس “المحيط الأزرق” تمكن من إرشاد حوالي 500 ريادي منذ العام 2014 وحتى منتصف العام الحالي، بالتعاون مع العيديد من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والجامعات ومن ضمنها مشاريع التخرج.

وأوضح حوامدة أن مجلس المحيط الأزرق (Blue Ocean Council)، هو إحدى المبادرات التي أطلقتها جمعية “إنتاج” العام 2014 ليكون شبكة من المرشدين والموجهين من أعضاء الجمعية بهدف توجيه نصائح إرشادية للشركات الناشئة والريادية المختصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وبين الدكتور حوامدة، أن ريادة الأعمال تعد ممكنا رئيسيا للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وقال “أعتقد أن الريادة هي المستقبل للأردن في ظل ارتفاع نسب البطالة وعدم مقدرة الحكومة على التوظيف”.

وبين أن مجلس “المحيط الأزرق” قدم، ومن خلال أعضائه المتطوعين، الإرشاد والتوجيه لأكثر من 500 ريادي وشركة ناشئة على مستوى المملكة في مجالات التكنولوجيا والتسويق وإعداد الاستراتيجيات ومهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تم التواصل مع الرياديين من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجامعات عبر مشاريع التخرج.

وأشار الى أن الجمعية عقدت، في وقت سابق، قمة متخصصة للإرشاد حملت عنوان “الإرشاد في الأردن: الخبرة وأفضل الممارسات”؛ حيث قام المشاركون في القمة بصياغة مخرجات تضمن إيجاد إطار يعمل على تحسين آليات التوجيه لرياديي الأعمال بشكل أساسي، الأمر الذي يضمن انخراط الجهات العاملة كافة في الإرشاد والتطوير على مستوى المملكة.