إنتاج: تشبيك خريجات مبادرة (SHETECHS) مع شركات “الاتصالات” بهدف توظيفهن

عمان- الغد– أنهت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ مؤخرا برنامجا تدريبيا ضمن مبادرة “SHETECHS” امتد لثلاثة شهور، شاركت فيه 40 سيدة من العاصمة عمان ومحافظة الكرك.

وتسعى ‘إنتاج’ حاليا لتشبيك السيدات الخريجات مع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في المملكة، بهدف تسهيل وإيجاد وظائف لهن، خاصة بعد امتلاكهن المهارات اللازمة للعمل من خلال التكنولوجيا واستخدام الإنترنت.

وتعلمت السيدات-خلال البرنامج- كيفية تطويع التكنولوجيا لأغراض العمل والإنتاجيّة في مجالات لغات البرمجة، وتطوير المواقع الإلكترونيّة، وبرامج كتابة تطبيقات الإنترنت، والدعم الفني بالضافة الى المهارات الحياتيّة، ومهارات اللغة الانجليزيّة، وريادة الأعمال.

وتم تنفيذ البرنامج في مراكز معتمدة ضمن مبادرة “SHETECHS” التي اطلقتها ‘انتاج’ بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بهدف تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت عضو هيئة المديرين في جمعية ‘انتاج’ ربى درويش، ان ‘انتاج’ تقوم حاليا على تشبيك الخريجات مع شركات القطاع للعمل من المحافظات التي تسكن فيها بنظام الدوام الكامل او الجزئي او العمل الحر.

وأكدت درويش ان ‘انتاج’ تسعى لمأسسة العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والعام والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف زيادة فعاليّة تمثيل المرأة بالقطاع والمساهمة بشكل اكبر في التحوّل الرقميّ.

ومن جانبها قالت مدير مشروعات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ إيمان قراعين، أن الوكالة الألمانية من خلال مشروعاتها المختلفة تساهم في تعزيز مواءمة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل لتحسين قابلية التوظيف لدى الشباب، وذلك من خلال تعاون أفضل بين جهات التعليم والتدريب من ناحية وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص من ناحية أخرى، مع التركيز على السيدات وتمكينهم من المشاركة بفعالية في دعم اقتصاد المملكة. ورغم الظروف الاستثنائية لوباء كوفيد-19 المستجد، تثق الوكالة الألمانية في قدرة القطاع الخاص وخاصةً قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير فرص عمل لائقة لخريجات مبادرة SHETECHS توفر لهن حياة كريمة.

ويشار الى ان اختيار 40 سيدة ضمن تخصصات الهندسة والبرمجة بواقع 20 سيدة من عمان و20 من محافظة الكرك وذلك لتدريبهن وتأهيلهن للعمل في قطاع التكنولوجيا تم بعد اجتيازهن مسابقة اعلن عنها سابقا ووفقا لمعايير محددة.