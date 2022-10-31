“إنتاج” تطلق منصة وتطبيقا خلويا لمنتدى الاتصالات

أطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” منصة وتطبيقا خلويا، لتمكين المشاركين في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من التواصل وبصورة مباشرة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو المستثمرين أو الشركات الناشئة أو المتحدثين.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الاثنين، يستطيع المشاركون إرسال الرسائل وترتيب اللقاءات، بهدف زيادة حجم التواصل بين المشاركين في المنتدى، لتكون بمثابة رحلة رقمية قبل وخلال فعاليات المنتدى.

ونشرت “إنتاج” أجندة المنتدى على الموقع الإلكتروني للمنتدى www.menaictforum.com ومن خلال التطبيق الخلوي بشقيه الأول المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآخر المتعلق بقرية الشركات الناشئة، لإتاحة الوقت الكافي لجميع المهتمين للاطلاع عليها وترتيب أوقاتهم ولقاءاتهم واجتماعاتهم بحسب جدول الأعمال.

ويستطيع المستخدم لكل من المنصة والتطبيق تحديد تفاصيل وموعد اللقاء وموقعه، بهدف إنجاح اللقاءات الثنائية وتحقيق أكبر فائدة من المنتدى وهو زيادة التشبيك بين المشاركين بهدف فتح أسواق جديدة ودعم جهود الشركات الناشئة.

وسينعقد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنظيم من جمعية إنتاج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبشراكة استراتيجية مع البنك المركزي الأردني يومي 16 و17 تشرين الثاني المقبل، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بالبحر الميت.

ويشارك في المنتدى أكثر من 127 متحدثا وخبيرا من الأردن والدول المجاورة والعالم في الجلسات والحوارات في المنتدى، بالإضافة إلى مشاركة 67 ممثلا عن 50 صندوقا استثماريا من المنطقة، إذ أن الصناديق الاستثمارية المشاركة ستكون من دول الإمارات والسعودية والعراق ولبنان وفلسطين وعمان والكويت ومصر وتركيا، بالإضافة لصندوق الاستثمار الصيني العامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغيرها من الصناديق الأخرى.