“إنتاج” تطلق وحدتي تمكين المرأة وأبحاث السوق في ختام “منتدى الإتّصالات”

إبراهيم المبيضين

البحر الميت- أطلقت جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات الاردنية “إنتاج” وحدة تمكين المرأة في عام 2023 والمدعومة من الوكالة الألمانيّة للتنمية ” GIZ”في ختام أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022.

وأعلنت ‘إنتاج’ أيضاً في ختام المنتدى عن وحدة أبحاث السوق الّتي تهدف إلى دراسة الأسواق الإقليميّة والدوليّة بالإضافة للسوق المحلّيّة من أجل تمكين الشركات الأردنيّة من رفع نسبة مبيعاتها وزيادة صادراتها وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها وحلول الأعمال على كافّة الأصعدة.

وأوضحت ” إنتاج ” أنّ الوحدة ستبدأ عملها بإجراء دراسات على السوق المحلّيّة والسعوديّة والعراقيّة، بالإضافة لدراسات متخصّصة حول تقنيّات جديدة كالأمن السيبرانيّ والميتافيرس.

ونجحت جمعية ” انتاج” في عقد منتدى الاتصالات في نسخته التاسعة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة والشريك الاستراتيجيّ البنك المركزيّ وشريك الاستثمار وزارة الاستثمار ، حيث استقطب المنتدى حوالي الفين وخمسائة شخصية وخبير ومسؤول في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الاعمال.

وشارك في المنتدى 145 متحدّثاً أردنيّاً وعربيّاً ودوليّاً، من وزراء اتّصالات وتكنولوجيا معلومات من فلسطين وموريتانيا ومصر والعراق، ومسؤولين حكوميّين، ونظرائهم من القطاع الخاصّ يمثّلون 29 دولة.

وشارك في المنتدى 77 ممثّلاً عن 50 صندوقاً استثماريّاً من المنطقة.

ولان التقنية الحديثة كانت عنوانا للمنتدى ، فقد نظمت جمعية ” انتاج” ونجحت في عقد الجلسة الافتتاحية بتقنية ” الميتافيرس” ولاول مرة بتاريخ المنتدى ، حيث جرت بتقنية حوارية بين رئيس مجلس ادارة جمعية ” انتاج” عيد امجد صويص ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة حول واقع القطاع وتاريخه واهمية التقنيات الحديثة لكل القطاعات الاقتصادية.

وكانت عملت ” انتاج” على تجهيز الجلسة بتقنية ” الميتافيرس” قبل اسابيع من انعقاد المنتدى، وهي تعتبر من التقنيات الحديثة التي يتواجد فيها الاشخاص ويتواصلون مع الناس في مكان ما بشخصيات افتراضية حتى لو كانوا يتواجدون فعليا في مكان جغرافي بعيد

وتقنية ” الميتافيرس ” هي عبارة عن تقنية حديثة تتضمن مزيجا من تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR) والبيئات ثلاثية الأبعاد 3D بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي ((AI يتم التفاعل معها في الوقت الحقيقي وبشكل فعال ومستمر، يشترك فيه عدد غير محدود من الأشخاص حول العالم، ويوفر بيئة انغماس حقيقة للمستخدمين وإحساسا حقيقيا، وبتواصل حقيقي افتراضي في بيئات مشابهة تماماً للبيئات في الواقع.

وخلال الجلسة الختاميّة أعلنت ‘إنتاج’ أيضاً عن أسماء الشركات الفائزة في المسابقة الّتي تمّت بين 30 شركة ناشئة، حيث فازت : شركة سكولا سكوب وشركة كتابي وشركة ماث اتشيفرز.

وفي ذات الجلسة، أطلقت وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة عدّة اتّفاقيّات، في حين أطلقت الشركة الأردنيّة لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك)، وشركة بيجو تكنولوجي (Bigo Technology) وشركة ميم عين للتعليم السعوديّة، وشركة Progress Soft التقدّم لبرمجة الكمبيوتر، وشركة الجبرا، وشركة نايتل ومنتدى الاتّحاد الخليجيّ الاقتصاديّ والمركز الوطنيّ للأمن السيبرانيّ، و المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (مجموعة اذكاء) التابعة للاستثمار العماني، مجموعة من الإعلانات والاتّفاقيّات والمبادرات.

وعلى مدى اليومين، أجمع المتحدّثون المشاركون خلال أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022، على أنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في الأردنّ يعتبر أحد القطاعات الرئيسيّة الّتي تنمو باستمرار.

وأكّدوا على أنّ لدى الأردنّ أهدافاً إستراتيجيّة طموحة لتنمية وتقوية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات.



وخلال الجلسات الّتي ناقشت مواضيع الذكاء الاصطناعيّ والتقنيّة الماليّة والصناعات الذكيّة وتقنيّة البلوكشين، وحقيقة ميتافيرس، بحث المشاركون أثر دمج التقنيّة مع جميع جوانب الحياة.



وناقشت الجلسات – على مدى يومين- مواضيع رحلة الرقمنة، وبيئة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأثر التقنيّة والعلوم على المستقبل على المنطقة، وأهمّ التقنيّات والقطاعات الّتي يتوقّع الاستثمار فيها مستقبلاً، وفرص الاستثمار في الاقتصاد الرقميّ، وعوامل ظهور تقنيّات ماليّة جديدة، وأثر الابتكار على الاقتصاد الرقميّ، ومستقبل الإعلام والمحتوى في قطاع الشركات الناشئة.

وتمّ أيضاً مناقشة حقيقة الميتافيرس وتقنيّة البلوكتشين ومواضيع الأمن السيبرانيّ، وتمكين المرأة من خلال مبادرة SheTechs وفرص استخدام تقنيّة الجيل الخامس.

وأكّد المشاركون أنّ الذكاء الاصطناعيّ سوف يساعد الأطبّاء والمحامين والمهندسين وجميع المهن الّتي يحتاجها المجتمع لأداء أفضل، خاصّة أنّ الذكاء الاصطناعيّ مع تقنيّة الجيل الخامس يستطيع إحداث تغييرات هائلة في البيئة وتحويل بعض الصناعات إلى مفاهيم جديدة.

ونوّه هؤلاء إلى أنّ ثقافة مريض تختلف عمّا كانت عليه قبل 50 عاماً، إذ إنّ الكثير من المعلومات أصبحت تتوفّر عبر الإنترنت ممّا يجعل المريض أكثر وعياً بحالته.

وحول ريادة الأعمال، أكّد المشاركون على هناك مسؤوليّة كبيرة على عاتق الشباب، وخاصّة روّاد الأعمال لتطوير رؤية أعمق للمستقبل.

وأكّدوا على أنّ هنالك تحدّيات متزايدة يواجهها العالم في هذا الوقت، لذا فمن مسؤوليّة الجميع إعداد الشباب للمستقبل.

واعتبر المتحدّثون أنّ أفضل طريقة لقياس النجاحات حاليّاً هي التقييم الماليّ.

ويشار إلى أنّ جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات ‘إنتاج’ أقامت النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت الرعاية الملكيّة السامية يومي الأربعاء والخميس في البحر الميّت.