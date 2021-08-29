“إنتاج” تناقش دعم وتنمية المستقبل والاقتصاد الرقمي

عمّان – الغد – استقبلت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” – بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي- الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، حيث تم استعراض تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، بالإضافة لارتفاع نسبة الرقمنة في كافة القطاعات.

واكد رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج الدكتور بشار حوامدة، خلال اللقاء الذي جمع بين عدد من ممثلي الشركات الأعضاء في جمعية انتاج والأمين العام للمنظمة والوفد المرافق لها، على دور المنظمة وجهودها في دعم المستقبل الرقمي في البلدان الأعضاء، بالإضافة لجهودها في تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

ولفت حوامدة الى أهمية تكاتف الجهود بين الدول لدعم الاقتصاد الرقمي، مؤكدا على ان زيادة نسبة الرقمنة في اقتصادات الدول يساهم في دعم التجارة والعبور ونقل البضائع والعديد من القضايا الأخرى.

وقدم شكره للأمين العام على العرض لانضمام الجمعية بصفة مراقب، معبرا عن فخره بانضمام الجمعية للمنظمة، والعمل بشكل تشاركي على خطة عمل ذات أثر إيجابي على القطاع وشركاته والتحول الرقمي بشكل عام.

ومن جهتها، أكدت اليحيى على دور جمعية انتاج بصفتها المظلة الرئيسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن

وأشادت بجهود ‘انتاج’ في إيصال صوت القطاع على كافة الأصعدة ان كانت محليا أو خارجيا، مشددة على ان الجمعية لها بصمة واضحة في عملها وفي دعم مسيرة تطور القطاع، ومثمنة دور القطاع الخاص في ازدهار الاقتصاد الرقمي.