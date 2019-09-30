“إنتاج” تنظم مؤتمرا لتعزيز الابتكار في الجنوب

إبراهيم المبيضين

عمان- قال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” المهندس نضال البيطار أمس “إن الجمعية تتحضر لإقامة معرض ومؤتمر متخصص بالابتكار وريادة الأعمال في جنوب المملكة، لتشجيع وتحفيز الشباب في محافظات الجنوب للسير في طريق الريادة”.

وأوضح البيطار، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن هذا المعرض والمؤتمر المتخصص سينعقد في محافظة معان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأكد أن هذا المعرض سوف يستهدف رياديي الأعمال وحديثي التخرج والطلبة الدراسين في جامعات الجنوب، لافتا الى أن الجمعية تعمل حاليا على ترتيب عقد الفعالية واختيار المتحدثين في الفعالية التي ستكون من الأكبر في مجال تشجيع ريادة الأعمال في محافظات الجنوب.

وأشار البيطار الى أن الجمعية تعتزم عقد مثل هذه الفعالية لتكون الثانية من نوعها، وذلك بعد نجاح الفعالية نفسها التي نظمتها الجمعية العام الماضي في شمال المملكة.

وأكد أن هذه الفعالية تعد خطوة كبيرة لنقل المؤتمرات والندوات من العاصمة عمان الى المحافظات الأخرى، وذلك للاستماع لمتطلبات الشباب الريادي في المحافظات ونشر ثقافة الريادة والابتكار في المحافظات ومساعدة الشباب وتحفيزهم لعمل مشاريعهم الخاصة لتحويلها الى مشاريع إنتاجية قادرة على المساهمة في الاقتصاد والتوظيف.

وقال البيطار “إن الجمعية تعمل على هذا المؤتمر في إطار دعمها لنشر ريادة الأعمال والابتكار في جميع أرجاء المملكة”، موضحا أن الجمعية عقدت الفعالية الأولى في الربع الأخير من العام الماضي في محافظة إربد بعنوان “نحو تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل في شمال المملكة” باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ حيث شارك في الفعالية أكثر من 400 مشارك من مختلف الجهات ذات العلاقة ومختلف القطاعات؛ القطاع الخاص والعام والأكاديمي والجهات الداعمة ورياديي الأعمال وحديثي التخرج والطلاب.

وفي السياق ذاته، أشار البيطار الى جهود الجمعية في مضمار تشجيع ريادة الأعمال وسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم.

وقال “إن الجمعية، ومن أجل تنمية مهارات الطلبة الجامعيين وجسر الفجوة بين سوق العمل وأنظمة التعليم والتدريب، أعلنت العام الماضي عن تشكيل المجلس الوطني للمهارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة العمل ووزارة الاتصالات والذي يعد أول مجلس متخصص من نوعه على مستوى المنطقة”.

وأشار الى أن المجلس يهدف بالعموميات الى أن يكون “جسرا” بين سوق العمل وأنظمة التعليم والتدريب لتحسين المطابقة بين الطلب والعرض في سوق العمل.

والأردن الذي یشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، یشكل ریادیو الأعمال فیه 23 % من ریادیي الأعمال في المنطقة العربیة، كما أن الأرقام تشیر إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ریادة الأعمال العالمي في العام لیصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسیة المواهب العالمیة خلال 3 أعوام فقط.