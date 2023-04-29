” إنتاج”: فعالية قرية الشركات الناشئة العربية في تشرين الثاني

إبراهيم المبيضين

عمان- أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” م.نضال البيطار أمس أن الجمعية تعتزم عقد فعالية محلية عربية تحمل اسم “قرية الشركات الناشئة العربية” (Startup Village Arabia) بهدف تبادل الخبرات والتشبيك بين مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة المحلية والعربية مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب وخبراء متخصصين في الشأن الريادي.

وقال البيطار في تصريحات صحفية لـ”الغد” إن “الجمعية بدأت التحضير فعليا لعقد هذه التظاهرة الريادية العربية بالتعاون مع “ArabNet” والجهات المعنية بقطاع ريادة الأعمال الأردني والعربي”.

وأكد البيطار أنه من المخطط أن يجري عقد الفعالية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في العاصمة الأردنية عمان، لتكون نسخة ثانية ولكن أكبر من نسخة ” قرية الشركات الناشئة” التي نجحت الجمعية في تنظيمها العام الماضي على هامش انعقاد منتدى الاتصالات وتقنية المعلومات لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا ” المينا اي سي تي فورم”.

وبين البيطار ان ” قرية الشركات الناشئة العربي” ستشمل العديد من الفعاليات الفرعية منها عروض لشركات ناشئة ولقاءات مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب لمساعدة هذه الشركات في ايجاد تمويلات واستثمارات جديدة تساعدها في طريق نمو وتوسيع أعمالها في الأردن والمنطقة العربي والعالم، كما ستشمل جلسات متخصصة في مجال ريادة الأعمال. وأكد أنه من المخطط أن تشمل الفعالية مشاركة نحو مائة من الشركات الناشئة الأردنية والعربية بمشاركة عشرات من المستثمرين والجهات المعنية بدعم وتمويل ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الوطن العربي.

وقال البيطار إن عقد هذه الفعالية يأتي في إطار عمل جمعية “إنتاج” المتواصل لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتجاوز تحدياتها الرئيسية وخصوصا في مجال التشبيك مع مستثمرين وإيجاد أو التمهيد للحصول على تمويل واستثمار، ولترويج قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة الأردنية في المنطقة والعالم.

وقال البيطار “التمويل ما يزال يمثل تحديا رئيسيا في بيئة ريادة الاعمال وخصوصا في المراحل المبكرة للشركات الناشئة أو التي تسعى للتوسع اقليميا وعالميا”.

وأشار إلى أن الفعالية تهدف من جهة أخرى للقاء وتبادل الخبرات بين الشركات الناشئة نفسها والتعرف على الأفكار الجديدة ونماذج الأعمال والنجاحات للاستفادة من بعضها البعض وخصوصا الشركات التي تفكر في التوسع عربيا وعالميا.

وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

وثمة أرقام رسمية أخرى تظهر أن الأردن يحتضن حوالي 450 شركة ناشئة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021 شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.