إنتاج: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضع خبراته وإمكاناته تنفيذا للتوجيه الملكي

عمان -الغد – أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، ان القطاع يضع كامل خبراته وإمكاناته تنفيذا للتوجيه الملكي لإطلاق رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات.

وقالت “إنتاج” وهي الممثل للقطاع الخاص العامل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، إن هذه الرؤية لابد أن تكون واضحة عابرة للحكومات، مؤكدة على أهمية عنوان هذه الرؤية والتشاركية في طرح التحديات والحلول من خلال ورشة العمل الوطنية.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج” عيد صويص، إن القيادة الهاشمية كانت وما تزال توجه نحو السير قدما في دفع عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات وتحسين جودة التعليم وبناء المهارات وخاصة المهارات الرقمية نحو التحول إلى اقتصاد رقمي يسعى لأن تكون الأردن كما تستحق مع دول العالم المتطورة. ولفت إلى ان هذه الرؤية ستكون نهجا حكوميا مدعوما بالتوجيه الملكي، الأمر الذي سيجعلها محفزة للنمو وداعمة للتنافسية. وأكد صويص أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان وما يزال مستعدا للشراكة الحقيقية مع القطاع العام لدعم كافة الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل الوطني المشترك.