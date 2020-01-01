إنتاج 2019.. زخم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عمان -الغد- استطاعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” خلال العام 2019 مواصلة الزخم الكبير الذي تقوم به كممثل للقطاع في المملكة، بالإضافة لدورها لدعم ريادة الأعمال وزيادة التشبيك بين الشركات الأردنية والإقليمية وحتى الدولية.

فقد نظمت “إنتاج” خلال العام الماضي 3 أجنحة أردنية في أبرز المعارض الدولية، حيث أقامت للعام الثالث على التوالي الجناح الأردني في معرض الاتصالات الدولي في برشلونة “MWC”، ونظمت الجناح الأردني الأول في معرض البحرين الدولي للتكنولوجيا “BITEX”، ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات “QITCOM” تم خلاله توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين الجمعية وشركة معلوماتية القطرية حيث ستقوم الشركة بافتتاح مكتب لها في الأردن ليكون بمثابة مركز رئيسي لتلبية متطلباتها الفورية، وذلك إيمانا من الشركة بالخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات الأردنية. بالإضافة لتنظيم المنتدى الأردني العراقي للتحول الرقمي في بغداد ضمن سعيها لوصول شركات تقنية المعلومات الأردنية إلى السوق العراقي بمشاركة 30 شركة أردنية مُتخصصة في تقنية المعلومات حيث تم عقد اجتماعات مثمرة بين ممثلي تلك الشركات مع ممثلي أكثر من 70 مصرفا ومؤسسة مالية عراقية من خلال الشراكة مع كل من رابطة المصارف الخاصة العراقية والجمعية الاقتصادية الأردنية العراقية.

وواصلت “إنتاج” سعيها لتمكين الشركات الأردنية من فتح أسواق جديدة ونمو صادراتها، حيث عقدت برنامجا متخصصا في مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات تضمنت تقييم وبناء قدرات 22 شركة صغيرة ومتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، استضافت الجمعية وفدا من الإدارة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وعقدت لقاء بينه وبين ممثلي الشركات الأردنية لتمكينها ودعمها للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما نظمت جمعية إنتاج بالشراكة مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية – جدكو ورشة توعوية لشركات القطاع للحصول على منح حيث حصلت 13 شركة على ما مجموعه 325 ألف دينار.

اما بخصوص ريادة الأعمال، فكانت “إنتاج” ومن خلال مبادرتي”ستارتبس جو” و”الألف ريادي” على حجم المسؤولية، إذ عقدت القمة الأولى المتخصصة لاستشاريّ مجلس “المحيط الأزرق”، لاستعراض أبرز الممارسات العالمية في مجالات الإرشاد الموجه لرياديي الأعمال بمشاركة أكثر من 150 خبيرا وقادة أعمال ورياديين، وذلك لوضع اطار وطني للإرشاد عمل يضمن أثر إيجابي ملموس على الرياديين، ويسعى إلى المساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

ومن خلال أسبوع الريادة عقدت “إنتاج” بالتعاون والشراكة مع مجلس الشركات الناشئة “ستارتبسجو” ثلاث فعاليات لدعم رياديي الأعمال وذلك في منصات أمنية “The Tank” وأورانج “BIG” وزين “ZINC”.

وخلال الفعالية الأولى ناقش المستشار الضريبي لجمعية “إنتاج” والرئيس التنفيذي لشركة زاد رائد نجاب مع عدد كبير من الشركات الناشئة أهمية قوانين المحاسبة وخطورة عدم معرفتها. وفي الفعالية الثانية، أقامت جمعية “إنتاج” جلسة تفاعلية بعنوان “طريق الريادة: نفق مظلم نحو إشراقة شمس”، حيث تم مناقشة كيفيّة تحويل عثرات الرياديّ لتصبح طريقا لنجاحه. اما الفعالية الثالثة التي أقامتها جمعية “إنتاج” والتي قدمها مدير عام وكالة الأنباء الأردنيّة “بترا” فايق حجازين، فقد تم مناقشة دور وسائل الإعلام بدعم الريادة.

كما عقدت “إنتاج” بالتعاون مع مسرعة الأعمال “TechStars” العالمية جلسة حوارية لتعريف الشركات الناشئة والريادية الأردنية بدور مسرعة “TechStars”، واطلاعهم على برنامجها الذي سينعقد في أبو ظبي في الربع الأول من العام 2020.