“إنتركونتيننتال” الأردن يربح جائزة الامتياز في سلطنة عمان



عمان-شارك فندق إنتركونتيننتال الأردن في ورشة رواد المبيعات والإيرادات والتسويق في فنادق مجموعة فنادق الإنتركونتيننتال، والتي أقيمت في سلطنة عمان، حيث اجتمع المدراء من تلك الأقسام في فنادق المجموعة المتواجدة في الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الفندقة والضيافة، كولاء العملاء، التسويق الإلكتروني، تراث الإنتركونتيننتال، مؤشر توريد الدخل، وغيرها من القضايا المتعلقة بمساهمة الترويج في زيادة الدخل لدى الفنادق التابعة لمجموعة فنادق الإنتركونتيننتال. خلال الفعالية أيضا، حصلت أميرة عقل، أخصائية المجموعات والمؤتمرات، على جائزة الامتياز في برنامج LeadShare في إقليم الهند، الشرق الأوسط، وأفريقيا، حيث كانت الأكثر نشاطا ضمن هذا البرنامج. أميرة تعمل مع عائلة فندق إنتركونتيننتال الأردن منذ 4 سنوات، وهي مسؤولة عن الرد عن استفسارات خاصة بالفعاليات الضخمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمجموعات التي تحجز للإقامة في فندق إنتركونتيننتال الأردن. تم ابتكار برنامج LeadShare من قبل مجموعة فنادق الإنتركونتيننتال لتعزيز ثقافة المبيعات التي تركز على تقوية العلاقات مع العملاء وجعل التعامل مع فنادق المجموعة أكثر سهولة ويسرا.