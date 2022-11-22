“إنتركونتيننتال الأردن” يعرض جميع مباريات كأس العالم

عشق كرة القدم وصل إلى فندق إنتركونتيننتال الأردن، حيث سيقوم بعرض جميع مباريات مونديال كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

بإمكان الضيوف تشجيع فريقهم المفضل في المطعم المكسيكي الشهير سينكو دو مايو، من خلال شاشات عرض كبيرة و نظام صوتي عالي الجودة، بهدف ضمان تجربة لا تنسى للجميع.

يحرص فندق إنتركونتيننتال على أن يكون دوما جزءا من مختلف الفعاليات التي تقام حول العالم، لا سيما هذا الحدث المهيب، و الذي يعد إنجازا عظيما لقطر و العالم العربي، و يستحق الاحتفاء به من قبل الجميع.

للحجز: يرجى الإتصال على 0798888483 من الساعة 01:00am-12:00pm