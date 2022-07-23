إنتركونتيننتال الأردن يفتتح التراس الصيفي مع افتتاح لاونج 63

عمان- يمكنك الاستمتاع في قلب عمان، بتناول أطعمة منقطعة النظير مع قائمة منتقاة خصيصًا من أربعة مطابخ مختلفة؛ اللبناني من مطعم برج الحمام المميز، والمكسيكي الأصيل من سينكو دي مايو، إلى جانب قائمة الطعام من المطعم الهندي Indu الشهير الذي يعد المأكولات الهندية الشهية، وبالتأكيد أفضل طعام ياباني في المدينة من سوبا؛ مُكملة بالكوكتيلات المصنوعة يدويًا والأجواء الرائعة.

تراس InterSummer هو المكان المناسب للاستمتاع بتجربة راقية ومريحة. يقع داخل فندق إنتركونتيننتال الأردن مع إطلالات رائعة على المدينة.

ينضم لتراس الفندق “The Lounge 63” أحدث إضافة إلى مجموعة مطاعم إنتركونتيننتال الأردن التي توفر تصميمًا معاصرًا، وأجواء نشطة، والبار الحديث الذي يفتخر بالكوكتيلات الموسمية الرائعة والموكتيلات المصنوعة من مكونات محلية المصدر مصحوبة بعدة أطباق شهية مباشرة من الفرن.

يستضيف لاونج 63 موسيقى حية كل ليلة ويوفر منصة مثالية للقاءات غير الرسمية وعشاء عمل في الهواء الطلق.

يعد تراس InterSummer ملاذًا مثاليًا لقضاء ليلة لا تُنسى.