“إنتركونتيننتال” الأردن يقدم إفطارا لنادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم

عمان- ضمن النشاطات والفعاليات التي يقوم بها فندق إنتركونتيننتال الأردن خلال شهر رمضان المبارك، قد اقام كعادته السنوية مأدبة إفطار في نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم، قد شمل 150 شخصا من التابعين للنادي.

وقال كارلوس مالياروداكيس مديرعام الفندق إن اهتمام الفندق بهذه الفئة من المجتمع تأتي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تتولى رعاية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات لهم في إطار المسؤولية المجتمعية التي يؤمن بها الفندق ويطبقها في العديد من المجالات، خصوصا في شهر رمضان المبارك. واستمتع الحضور بوجبة الإفطار التي حضرها الطهاة وقاموا بشكر القائمين على هذه اللفتة الجميلة من إدارة الفندق والتي أدخلت البهجة في قلوب الحضور. علما بأن نشاطات فندق إنتركونتيننتال الأردن قد شملت العديد من البرامج والنشاطات التي قدمت لعدة جمعيات خلال شهر رمضان المبارك.