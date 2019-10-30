“إنتركونتيننتال العقبة” يساعد في حملة العطاء من أجل الخير

عمان – العطاء من أجل الخير، هي مبادرة اطلقت من قبل مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية في ايلول 2018 والتي تهدف الى احداث تأثير إيجابي على المجتمعات من خلال تقديم اعمال ونشاطات تطوعيه من قبل فريق العمل لمجموعة الفنادق.

في ايلول 2019، تبنى منتجع إنتركونتيننتال العقبة تقديم الخدمات للأطفال المصابين بالتوحد وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تجديد منزلهم الثاني “مركز الثغر الخيري” الواقع في مدينة العقبة – الأردن، والذي يتمثل دوره في توفير الرعاية وإعادة التأهيل للأطفال المصابين بالتوحد وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال: تنفيذ برامج تدريبية تركز على صنع الحرف اليدوية والرعاية الطبية الأساسية ، وتقديم ورش عمل للآباء والأمهات حول كيفية التعامل مع أطفالهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره تطوع موظفو إنتركونتيننتال العقبة بتحويل المركز الخيري إلى منزل حقيقي، يُمكن الأطفال من الشعور بالأمان والسعادة خلال تواجدهم اليومي وذلك بتجديد كل ركن من أركان المركز، بدءا من أرضيات المركز وانتهاء بسقف المركز من خلال طلاء الجدران ،صيانة المرافق كامله، تزويد الغرف بمعدات تعليمية، ألعاب تعليمية وأجهزة التلفزيون.

وتجسيدا لرؤية المدير العام لفندق إنتركونتيننتال العقبة السيد فراس إرشيدات، سيتم التعاون مع مركز الثغر الخيري ؛حيث سيقوم الفندق بعرض الحرف اليدوية للبيع لضيوف المنتجع بغرض تحقيق دخل شهري للمركز الخيري، وقد أعرب عن شكره لكل من عمل وساهم في انجاح هذه المبادرة. وإيمانه بالأثر الإيجابي لهذه المبادرة على رفاهية الأطفال وسعادتهم. لكن الأهم من ذلك هو ان يكون هذا دافع لشركات القطاع الخاص في مدينة العقبة لتنمية المجتمع المحلي”.

من جهة أخرى يتقدم منتجع إنتركونتيننتال العقبة وفريقه بالشكر والامتنان لرئيسة مركز الثغر الخيري السيدة مريم الحوراني لترحيبها بمبادرة تجديد المركز وتقديم التوجيه.