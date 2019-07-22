“إنتركونتيننتال” تقيم فعاليات لموظفيها



عمان- أسبوع التقدير، فعالية سنوية خاصة بالزملاء العاملين في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، أقيمت في الفنادق التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال وشارك فيها الزملاء؛ حيث تقاربوا أكثر في أجواء بعيدة عن عمل الفنادق والسياحة المشحون بالعمل الكثير والجهد الكبير.

واشتمل أسبوع التقدير على العديد من الأنشطة والفعاليات التي نالت إعجاب الزملاء، بما فيها يوم الأفلام، نافورة الشوكولاته التي لم يستطع أحد مقاومتها، مأدبة فطور في تراس فندق إنتركونتيننتال الشهير، ألعاب يومية، لعبة البحث عن الكنز التي كانت عبارة عن تجربة لا تنسى، وأخيرا، قام مديرو الأقسام بخدمة الزملاء الآخرين عن طريق تقديم الطعام لهم.

الهدف الرئيسي من أسبوع التقدير هو جعل الزملاء من جميع الأقسام والدرجات يشعرون بالارتياح ومعرفة ماهية روح الفريق الحقيقية، الأمر الذي سيحفزهم نحو أداء أفضل في العمل وتقديم تجربة وخدمة لا تضاهى للضيوف.