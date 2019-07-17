“إنتركونتيننتال” ينال شهادة الأيزو الجديدة للسلامة الغذائية

عمان – نجح فندق إنتركونتيننتال الأردن في الحصول على شهادة الأيزو الجديدة الخاصة بالأنظمة الإدارية المعنية بسلامة الأطعمة، من قبل الوكالة العالمية ديت نورسك فيريتاس. هذه الشهادة هي بمثابة إثبات أن الفندق العريق يطبق جميع الإجراءات و القواعد المعدلة من العام 2018 على كل ما له علاقة بالأطعمة و كيفية التعامل معها.

تم إطلاق شهادة الأيزو الجديدة بتاريخ 19 يونيو 2018 وتعد إجراء متبعا دوليا، و تتضمن العديد من الجوانب كالمواد المستخدمة في تعبئة الأطعمة والمواد التي يحصل بينها وبين الأطعمة أي نوع من أنواع الاتصال، المتطلبات الخاصة بالتواصل، تغذية الحيوانات، التنظيف والتعقيم، الخدمات الغذائية، وغيرها الكثير.

بالطبع، فإن السلامة الغذائية تعد جزءا لا يتجزأ من أساسيات عمل فندق إنتركونتيننتال الأردن، ولكن الحصول على هذه الشهادة من طرف محايد هو دليل واضح للضيوف والزملاء على حد سواء أن سلامة الأطعمة هو أحد أهم مسؤوليات الفندق التي يقوم بها ويلتزم بها.