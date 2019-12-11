“إنتركونتيننتال” يولم على شرف مؤسسة الأراضي المقدسة للصم



عمان-اختتم فندق إنتركونتيننتال الأردن فعاليات عيد الميلاد الخيرية لهذا الموسم مع مأدبة عشاء أقامها في مؤسسة الأراضي المقدسة للصم وذلك يوم الأحد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

في أجواء عائلية، استمتع الجميع بالاطباق الأردنية والعالمية اضافة الى الحلويات التي أعدها طهاة انتركونتيننتال خصيصا لهذه المناسبة بكل محبة.

وكتقليد سنوي، شارك المدير العام لفندق إنتركونتيننتال كارلوس ماياروداكيس في العشاء والذي قال: “نحن سعداء جدا لأننا نتشارك والمؤسسة أجواء عيد الميلاد سنويا، ونشكر لهم ثقتهم بإنتركونتيننتال الأردن، وباستضافتنا التي نتشرف بها.”

وفي بادره متواضعة، تم توفير سخانات للمؤسسة في محاولة للمساعدة على إبقاء الجميع دافئا هذا الشتاء.