“إنتركونتيننتال” يُجري تدريبًا شاملاً على الإخلاء لضمان سلامة الضيوف

بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني الأردني وبتيسير من مدير الدفاع المدني لوسط عمان العقيد أحمد نايف العنانزة ، أجرى فندق انتركونتيننتال الأردن تمرين إخلاء شامل للسلامة العامه و اجراءات حدوث حريق بتاريخ 23 أغسطس 2022.

يتم إجراء التمرين سنويًا لكل من الضيوف و موظفي الفندق، حيث سيكوّن التمرين جاهز بدعم مسبق حيث قام الفندق بثلاث تمرينات ناجحة تم إجراؤها بين 15 و 22 أغسطس مع موظفي الفندق. كما تم تضمين العناصر الأساسية لسلامة الحياة الأساسية مثل تقنيات الإسعافات الأولية والإنقاذ وأنواع الحمل وإجراءات تخليص الضحايا لتزويد موظفي الاستجابة للطوارئ بالفندق بالمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الحرائق

يتضمن هذا النشاط الاستجابة الفعلية للموقع لإجراء حريق ، بما في ذلك الاستخدام النسبي للمعدات مثلا الية برونتو سكاي ليفت و هي منصات تلسكوبية محمولة على شاحنات بالاْضافه الى خطوط ضغط نقالة بالهواء وشاحنات الإمداد ومركبات الإنقاذ. من المخطط إضافة لمسة واقعية إلى التدريب بمشاركة العديد من الضيوف الذين سينضمون إلى النشاط ويشاركون بنشاط خلال عملية الإخلاء.

من الواضح أن كل من فرق الأمن من جانب الفندق وفريق مديرية الدفاع المدني الأردني سيعملون بشكل جماعي من أجل هذا الحدث ليكون نجاحًا تعاونيًا. اضافةً الى ذلك تم التخطيط لمثل هذا التمرين لاختبار تكامل أنظمة الاستجابة للطوارئ في الفندق ، والقدرات ، ووضع الخطط للتحسين المحتمل. من المتوقع أن يكتسب الحدث ميزة كبيرة من خلال طريقة سلسة ومنظمة وفي الوقت المناسب لعملية الإخلاء..