” إنترنت أورنج”: حلول متقدّمة وسرعات عالية لجميع المتطلبات

عمان-أطلقت أورنج الأردن عروضها الجديدة للإنترنت لتمكّن المستخدمين من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والتمتع بأفضل تجربة إنترنت عند استخدام التطبيقات الرقمية للعمل والدراسة عن بُعد ومشاهدة المحتوى التلفزيوني والتسوق والألعاب عبر الإنترنت (Online gaming)، وذلك ضمن سعي الشركة لإبقائهم على اتصال بكل ما يهمهم.

وبفضل العروض التي تصممها أورنج الأردن وتحدثها باستمرار لتوفير قيمة مضافة بأسعار منافسة تتماشى مع تطلعات المشتركين والتغيرات الحاصلة عالمياً، حافظت على صدارتها في سوق الفايبر المنزلي، فقد أصبحت تغطي أكثر من 500,000 منزل في المملكة.

تتميز جميع عروض أورنج فايبر الجديدة بحلول سمارت WI-FI المتطورة بتكنولوجيا الـ Mesh الذي تضمن أقوى تغطية إنترنت في كل زوايا المنزل، بأسعار تبدأ من 27.9 ديناراً شهرياً. ويمكن للمستخدمين الاختيار بين عدة سرعات لتلبية مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم، إذ تقدّم أورنج أعلى سرعات في المملكة تصل لـ 1000 ميجابِت/ ثانية.

وتم إثراء عروض الفايبر الجديدة بإضافة باقات تلفاز OSN وBeIN، إضافة إلى منصة مفهوم للتعليم الإلكتروني التفاعلي وOrange Cloud (خدمة التخزين السحابي) وخط 4G إنترنت متنقل مع جهاز ماي فاي مجاني للاستخدام خارج المنزل وخدمة الإنترنت الآمن للأطفال.

أمّا الـ ADSL، فلا تزال أورنج مزوّده الوحيد في السوق المحلي وتسعى دائماً لتحديث شبكاتها الـ ADSL، بحيث أصبحت سرعات الإنترنت في عدد من المحافظات تصل إلى 40 ميجابِت في الثانية، وذلك يترافق مع تحديث العروض المتضمنة سعة تنزيل غير محدودة ومودم مجاني، بأسعار منافسة تبدأ من 15 ديناراً شهرياً.

هذا وتقدّم الشركة عروض 4G نت وين ما كان، لضمان سهولة ومرونة الخدمة وسرعتها أينما كان المستخدم، بواقع تيرابايت واحد (1000 جيجابايت) يبدأ سعره من 18 ديناراً شهرياً.

وأكّدت أورنج الأردن أنها تهتم لدى تصميم عروضها بالمزايا الإضافية التي تضمن للمستخدمين إنترنتا سريعا وموثوقا به، خاصة أن العمليات الرقمية حاضرة في كل مجالات الحياة، فضلاً عن استثماراتها الهائلة في تعزيز الشبكات وتوسعة التغطية لتبقى المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة.