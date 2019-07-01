إنتر ميلان: قائد جديد في المدينة

روما – أعلن نادي إنتر ميلان رابع الدولي الإيطالي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع قائد المنتخب الأوروغوياني دييغو غودين لمدة ثلاثة أعوام.

وكتب النادي الإيطالي في حسابه بتويتر “هناك قائد جديد في المدينة”.

وكان غودين (33 عاما) أعلن في أيار (مايو) الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد الذي انتهى عقده معه هذا الصيف بعد تسعة مواسم في صفوفه توج معه خلالها بالدوري الإسباني (2014) وكأس ملك إسبانيا (2013) والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” (2012 و2018).

وخاض غودين 131 مباراة دولية مع منتخب بلاده وتوج معه بكأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” عام 2011.

ودخل غودين تاريخ القطب الثاني للعاصمة مدريد في أيار/مايو 2014 بتسجيله هدف التعادل في مرمى برشلونة (1-1) في كامب نو ما سمح لأتلتيكو مدريد بالتتويج باللقب.

وأعلن ناديا يوفنتوس حامل اللقب وروما انتقال المدافع الأيسر للثاني لوكا بيليغريني إلى صفوف الأول، والمدافع الأيسر للأول ليوناردو سبيناتزولا إلى صفوف الثاني.

وانضم بيليغريني الذي تكوَّن في روما، إلى يوفنتوس مقابل 22 مليون يورو. ووقع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، عقدا لمدة أربع سنوات.

ولعب بيليغريني على سبيل الإعارة مع كالياري في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وتخلى يوفنتوس عن سبيناتزولا (26 عاما) إلى روما مقابل 29,5 مليون يورو. ووقع بدوره عقدا لمدة أربع سنوات.

ويملك سبيناتزولا خبرة في الملاعب وهو خاض سبع مباريات دولية.

بعدما لعب موسمين على سبيل الإعارة مع أتالانتا، لعب سبيناتزولا عدة مباريات في الموسم الماضي مع يوفنتوس. وتألق على الخصوص في مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة. – (أ ف ب)