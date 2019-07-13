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إنتر ميلان يتعاقد رسمياً مع باريلا

منذ ساعتين

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باريس – أعلن إنتر ميلان – رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم – تعاقده مع لاعب وسط كالياري الدولي نيكولو باريلا لمدة 5 أعوام.

ورحب إنتر ميلان بلاعب الوسط الدولي (7 مباريات دولية) بنشر صورة كبيرة له على صفحته الرسمية، مشيرا إلى أنه سيلعب معه الموسم المقبل على سبيل الإعارة، على أن يتعاقد معه بعد ذلك لمدة 5 أعوام.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن إنتر ميلان سيدفع 10 ملايين يورو مقابل الإعارة ثم يدفع 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافآت للتعاقد معه لمدة 5 أعوام.

وبدأ باريلا (22 عاما) مسيرته الكروية مع كالياري، وخاض معه 121 مباراة وسجل 7 أهداف، وبات أصغر قائد في صفوفه بسن العشرين عاما.

ولعب باريلا، الذي أبدت أندية عدة اهتمامها بخدماته بينها روما وباريس سان جيرمان الفرنسي، مع جميع المنتخبات الإيطالية للفئات العمرية من تحت 15 عاما حتى تحت 21 عاما، وحصد فضية بطولة اوروبا تحت 19 عاما عام 2016 والمركز الثالث في مونديال تحت 20 عاما عام 2017. (أ ف ب)

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