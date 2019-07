إنتر ميلان يتعاقد رسمياً مع باريلا

باريس – أعلن إنتر ميلان – رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم – تعاقده مع لاعب وسط كالياري الدولي نيكولو باريلا لمدة 5 أعوام.

ورحب إنتر ميلان بلاعب الوسط الدولي (7 مباريات دولية) بنشر صورة كبيرة له على صفحته الرسمية، مشيرا إلى أنه سيلعب معه الموسم المقبل على سبيل الإعارة، على أن يتعاقد معه بعد ذلك لمدة 5 أعوام.

🚨 | ANNOUNCEMENT

Determined, ambitious

And from today, Nicolò #Barella is a Nerazzurri player 💪⚫🔵#WelcomeNicolò 🇮🇹 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/hJkNpJYUQL

— Inter (@Inter_en) July 12, 2019