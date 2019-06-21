إنتر ميلان يتوصل لاتفاق نهائي مع لوكاكو

ميلانو – أشارت صحيفة “جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الجمعة، إلى إصرار البلجيكي روميلو لوكاكو على التوقيع مع إنتر ميلان خلال الصيف الحالي، بحسب مصادر مقربة من المهاجم.

واتفق لوكاكو مع الإنتر على التوقيع لمدة 4 سنوات براتب يصل إلى 6.5 مليون يورو بالعام، خصوصاً مع رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة أنطونيو كونتي بالموسم القادم.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين إنتر ومانشستر يونايتد لفترة طويلة، مع طلب النادي الإنجليزي الحصول على 80 مليون يورو للموافقة على رحيل المهاجم البلجيكي.

الجدير بالذكر أن إنتر سيتعاقد مع إدين دجيكو مهاجم روما أيضاً، لرغبة كونتي في اللعب بثنائي هجومي صريح خلال خطة 3-5-2 التي يفضلها في الملاعب الإيطالية. – (وكالات)