إنتر ميلان يحتفي بعودة إريكسون

روما – احتفل إنتر ميلان اليوم السبت بعودة لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسون بعدما خضع لعملية ناجحة تم خلالها زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب، وذلك عقب توقف قلبه أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في كأس اليورو.

وقال النادي الإيطالي في بيان “لم نتوقف لحظة عن التفكير في كريستيان، مع الاحترام في صمت في مثل هذه اللحظة الدقيقة والشخصية”.

ويلعب إريكسن (29 عاما) لصالح إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي، منذ كانون الثاني/ ناير 2020، حين انتقل إلى صفوف النادي قادما من توتنهام الإنجليزي.

واختتم إنتر رسالته بعبارة “تشجع يا كريس، إنتر وكل من ينتمي إليه معك”.

وحصل اللاعب على إذن بالخروج من المستشفى أمس الجمعة وذهب بعدها لزيارة زملائه في منتخب الدنمارك. – (إفي)