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إنتر ميلان يعرض 12 مليون على برشلونة لضم فيدال

منذ ساعتين

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روما – يجهز إنتر ميلان الإيطالي عرضا بقيمة 12 مليون يورو لضم التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني، وفقا لما ذكرته الثلاثاء تقارير إخبارية.

وأعطى رئيس النادي، الصيني ستيفان زانج الضوء الأخر للعضو المنتدب جوزيبي ماروتا والمدير الرياضي بيرو أوزيليو لتقديم عرض لضم فيدال بشكل نهائي وليس استعارته، طبقا لما ذكرته اليوم صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) وقناة (سبورت ميدياسيت).

ويسعى إنتر لتعزيز خط الوسط خاصة في تصدره للدوري الإيطالي بفارق النقاط عن يوفنتوس ومنافسته في بطولتي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا، وتجمع علاقة قوية بين فيدال وأنطونيو كونتي مدرب إنتر منذ أن التقيا معا في يوفنتوس الإيطالي بين عامي 2011 و2014.

ومن ضمن الأهداف الأخرى المحتملة لإنتر في سوق الانتقالات الشتوية كل من فرناندو يوروينتي مهاجم نابولي وماركوس ألونسو ظهير تشيلسي الإنجليزي. (إفي)

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