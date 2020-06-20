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إنتر ميلان ينعى وفاة أحد رموزه ماريو كورسو

منذ ساعتين

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روما – توفي ماريو كورسو أحد رموز إنتر ميلان الإيطالي في ستينيات القرن الماضي عن عمر 78 عاما، وفقا لما أكده النادي السبت.

وتوفي كورسو، الذي توج مع إنتر مرتين بطلا لأوروبا، بعدما ظل عدة أيام في المستشفى، حيث ذكر إنتر ميلان في بيان: “مات ماريو كورسو البطل الأبدي بقدمه اليسرى، أسر العالم في فريق شكل حقبة في تاريخ إنتر، أفكار وعاطفة كل واحد منا مع عائلته في هذه اللحظة الصعبة”.

وخاض كورسو 16 موسما مع إنتر من 1957 وحتى 1973 وتوج بالدوري أربع مرات وكأس أوروبا مرتين (1964 و1965) وكأس الإنتركونتيننتال مرتين (1964 و1965) وسجل 95 هدفا في 509 مباريات.
كما شارك مع منتخب إيطاليا في 23 مباراة وسجل أربعة أهداف.

وبعدما ترك كورسو الإنتر لعب عامين في جنوى قبل أن يعتزل ويتجه للتدريب، حيث تولى الإدارة الفنية لإنتر موسم 1985-86 كما درب فرق ليتشي وكاتانزارو ومانتوفا وبارليتا.

وقال الرئيس السابق لإنتر ماسيمو موراتي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): “تمنى الأسطورة البرازيلية بيليه أن يلعب في البرازيل. هذا ليفهم الشباب المكانة التي يحتلها صديقي”. (إفي)

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