ميلانو – خضع نيكولو باريلا مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ثاني ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم حاليا، لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، بحسب ما أكد النادي الاربعاء.

وأفاد الـ “نيراتسوري” في بيان أن: “باريلا خضع هذا الصباح لعملية جراحية في ركبته اليمنى لازالة ضرر من غضروف ركبته، كانت العملية ناجحة جدا وسيبدأ اللاعب علاج إعادة التأهيل في الايام المقبلة”.

وكان باريلا تعرض لاصابة امام تورينو ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري المحلي، واضطر لمغادرة الملعب في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول للمباراة التي انتهت بفوز إنتر بثلاثية نظيفة.

وعلق لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما على اصابته انه “شعر بطقطقة في الركبة”.

🏥 | INJURY UPDATE

Nicolò #Barella underwent surgery on his right knee this morning

👉 https://t.co/eaWYCh8Bui#FCIM

— Inter (@Inter_en) November 27, 2019