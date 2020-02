إنتر يخوض تجربة الحرمان من جماهيره بسبب كورونا – فيديو

باريس – تختبر المسابقات القارية الأوروبية الخميس آثار تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر للمرة الأولى، مع إقامة مباراة إنتر ميلان الإيطالي وضيفه لودوغوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

الى ذلك، يبدو أياكس أمستردام بطل هولندا في وضعية صعبة عندما يستضيف ختافي الإسباني متأخرا بهدفين نظيفين ذهابا، بينما يأمل مانشستر يونايتد في البناء على تعادله الإيجابي (1-1) في بلجيكا، عندما يستضيف كلوب بروج على ملعب “أولد ترافورد”.

✌️ | TRAINING

The team hard at work in training ahead of #InterLudogorets this Thursday 👊

Check out the report and all the photos from today 👉 https://t.co/qMdREOUekW pic.twitter.com/vbD4qAhkuq

— Inter (@Inter_en) February 25, 2020