انتعاش الحركة السياحية أول أيام العيد بالعقبة

تشهد مدينة العقبة إنتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية وإقبالا كبيرا من الزوار المحليين والأجانب في أول أيام عيد الفطر السعيد.

وزادت نسبة الإشغال الفندقية لتصل إلى 94 بالمئة في الفنادق ذات الخمس نجوم وحوالي 87 بالمئة للفنادق ذات الأربع نجوم، وذلك وفقا لمفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور نضال المجالي.

وقال المجالي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن السلطة وضعت خطة متكاملة تهدف إلى استقبال الزوار وتوفير مختلف الخدمات الضرورية لهم وتسهيل دخولهم إلى المدينة عبر معبري وادي عربة ووادي اليتم، لافتا إلى أن السلطة ومن خلال دوائرها الخدماتية تقوم بمتابعة دائمة للخدمات على شواطىء خليج العقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية بهدف الحفاظ على سلامة الزوار الذين يرتادون تلك الشواطىء .

على صعيد متصل استهل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ومحافظ العقبة محمد الرفايعة ومفوض المدينة والاقليم عبدالله النجادات ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي ومدراء الأجهزة الأمنية في العقبة، صبيحة أول أيام عيد الفطر السعيد يرافقهم العميد الطبيب ماجد الصرايرة مدير مستشفى الأمير هاشم، بزيارة إلى جناح الأطفال في المستشفى وقدموا المعايدات والهدايا للأطفال الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفى، مشيدين بجهود كافة منتسبي هذا الصرح الطبي العريق.

كما زاروا معبر جنوب وادي عربة، مثمنين جهود كوادره بتقديم أفضل الخدمات واستقبال السياح القادمين عبر المعبر للعقبة خلال عطلة العيد للاستمتاع بالأجواء السياحية التي تقدمها مدينة العقبة رأس المثلث الذهبي، واستكملوا جولتهم بزيارة مركز خدمات المدينة والاستماع إلى إيجاز حول خطة عمل إدارة المدينة خلال عطلة العيد لإدامة كافة المرافق والخدمات العامة للزوار والسياح خلال العطلة كما زاروا غرفة عمليات السلطة والاطلاع على سير العمل فيها.

كما اطلعوا خلال جولتهم على سير العمل في مختبرات بن حيان التابع لسلطة منطقة العقبة والخدمات التي تقدم فيه خلال العطلة في مجالات سلامة الغذاء والحفاظ على البيئة والغذاء تلبية لمتطلبات واحتياجات الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بشؤون سلامة الغذاء، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل الكوادر خلال العطلة لضمان استمرار إنسيابية حركة البضائع القادمة عبر موانىء العقبة.