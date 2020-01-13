إنتهاء موسم مدافع يوفنتوس ميريه ديميرال

مدن – كشف موقع فوتبول إيطاليا نقلا عن مصادر عدّة أن الإصابة التي تعرض لها مدافع ​يوفنتوس​ والدولي التركي ​ميريه ديميرال​ خلال مباراة فريقه أمام روما تبيّن أنها قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى.

Wow. Demiral tore his ACL in yesterday's match against Roma too… Season looks set to be over…. pic.twitter.com/oIqo780z4m — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 13, 2020

وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ21 عاما قد إنتهى موسمه مع يوفنتوس وسيغيب عن الملاعب لمدّة 6 أشهر، كما أن مشاركته مع منتخب بلاده تركيا في كأس أمم أوروبا 2020 باتت في موضع الشك.

وتعرض ديميرال لهذه الاصابة خلال الشوط الأول، وفي نفس الشوط تعرض لاعب روما نيكولو زانيولو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي. -(وكالات)