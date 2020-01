إنتهاء موسم مدافع يوفنتوس ميريه ديميرال

مدن – كشف موقع فوتبول إيطاليا نقلا عن مصادر عدّة أن الإصابة التي تعرض لها مدافع ​يوفنتوس​ والدولي التركي ​ميريه ديميرال​ خلال مباراة فريقه أمام روما تبيّن أنها قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى.

Wow. Demiral tore his ACL in yesterday's match against Roma too… Season looks set to be over…. pic.twitter.com/oIqo780z4m

— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 13, 2020