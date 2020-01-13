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إنتهاء موسم مدافع يوفنتوس ميريه ديميرال

منذ 40 دقيقة

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مدن – كشف موقع فوتبول إيطاليا نقلا عن مصادر عدّة أن الإصابة التي تعرض لها مدافع ​يوفنتوس​ والدولي التركي ​ميريه ديميرال​ خلال مباراة فريقه أمام روما تبيّن أنها قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى.

وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ21 عاما قد إنتهى موسمه مع يوفنتوس وسيغيب عن الملاعب لمدّة 6 أشهر، كما أن مشاركته مع منتخب بلاده تركيا في كأس أمم أوروبا 2020 باتت في موضع الشك.

وتعرض ديميرال لهذه الاصابة خلال الشوط الأول، وفي نفس الشوط تعرض لاعب روما نيكولو زانيولو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي. -(وكالات)

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