إنجاز ترتيبات المباراة النهائية بين الوحدات والرمثا في درع الاتحاد

عمان – الغد – أنجز اتحاد كرة القدم اليوم الثلاثاء، كافة الترتيبات الإدارية والأمنية للمباراة النهائية لبطولة درع الاتحاد 2020 والتي تجمع فريقي الوحدات والرمثا، عند السادسة مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي.

وتم خلال الإجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة محمد منكو، استعراض كافة الأمور المتعلقة باللقاء، وبحضور مندوبي الأندية والجهات الأمنية، حيث سيتولى اتحاد الكرة الإشراف على كافة الأمور التنظيمية والإدارية للقاء.

وتم اعتماد ما نسبته 50% من سعة المدرجات لجمهور الوحدات، و50% للرمثا على النحو التالي:

( 4400 ) تذكرة للدرجة الأولى يسار المنصة لجمهور الرمثا.

( 4400 ) تذكرة للدرجة الأولى يمين المنصة لجمهور الوحدات.

( 2500 ) تذكرة للدرجة الثانية يسار لجمهور الرمثا.

( 2500 ) تذكرة للدرجة الثانية يمين لجمهور الوحدات.

( 450 ) تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور الرمثا.

( 450 ) تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور الوحدات.

على أنه سيتم فتح بوابات الملعب عند الواحدة ظهرا.

وسيتم بيع تذاكر جماهير الوحدات في الأكشاك المخصصة للبيع، في ستاد الملك عبدالله الثاني وستاد عمان، وللرمثا في ملعبي الأمير هاشم والحسن، يومي الأربعاء والخميس من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء.

وفي حال عدم نفاد الكمية، سيتم عرض التذاكر يوم المباراة في نقاط البيع الخاصة بملاعب الملك عبدالله، الأمير هاشم، الحسن، ولن يتم طرح أي تذكرة في ملعب اللقاء.

وبناء على اتفاق إدارة الفريقين، حُددت أسعار التذاكر كما يلي:

15 دينار للدرجة الخاصة.

4 دنانير للدرجة الاولى.

3 دنانير للدرجة الثانية

وسيكون دخول المنصة الرئيسية لأعضاء مجلس إدارة الناديين، وحاملي الدعوات الخاصة بالمباراة، ولن يسمح باصطحاب الأطفال تحت أي ظرف.

وتقرر تخصيص المدخل رقم (1) لدخول أعضاء ادارة الناديين وحاملي الدعوات، وكوادر الإتحاد والإعلام بمركباتهم، والمدخل (3) لجمهور الرمثا، والمدخل (9) لجماهير الوحدات.