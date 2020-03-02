إنجاز ترتيبات مباراة الفيصلي والرمثا في دوري المحترفين

عمان – الغد – انجز اتحاد كرة القدم اليوم الإثنين ، كافة الترتيبات الفنية والإدارية لمباراة الفيصلي والرمثا، التي تجمع الفريقين عند السادسة والنصف مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، ضمن الاسبوع الأول من دوري المحترفين.

وتخلل الإجتماع الذي ترأسه نائب مدير دائرة المسابقات محد منكو، استعراض كافة الأمور المتعلقة بالمباراة، وبحضور مندوبي الأندية والجهات الأمنية، حيث سيتولى الإتحاد الإشراف على جميع الأمور التنظيمية والإدارية للقاء.

وتم اعتماد ما نسبته 75% من سعة المدرجات لجمهور الفيصلي، و25% لجمهور الرمثا على النحو التالي:

( 4400) تذكرة للدرجة الأولى يسار المنصة لجمهور الفيصلي.

( 4400) تذكرة للدرجة الأولى يمين المنصة لجمهور الرمثا.

( 6400) تذكرة للدرجة الثانية لجمهور الفيصلي.

( 450) تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور الفيصلي.

( 450) تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور الرمثا.

على أن تفتح بوابات الملعب عند الواحدة ظهرا.

وتباع تذاكر جماهير الفيصلي ابتداء من غد الثلاثاء حتى الخميس، من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في الأكشاك المخصصة على البوابة رقم 4 في مدينة الحسين للشباب (مدخل اتحاد كرة القدم)، الى جانب الإلكتروني.

فيما سيكون بيع تذاكر جماهير الرمثا ذات الأيام ونفس الوقت، في الأكشاك المخصصة على البوابة رقم 5 بمدينة الحسن الرياضية في إربد، الى جانب الإلكتروني.

وبناء على طلب إدارة نادي الفيصلي، حُددت الأسعار كما يلي:

10 دنانير للدرجة الخاصة.

4 دنانير للدرجة الاولى.

3 دنانير للدرجة الثانية.

وسيكون دخول المنصة الرئيسية لأعضاء مجلس إدارة الناديين وضيوفهم، ولن يسمح باصطحاب الأطفال تحت أي ظرف.

وتقرر تخصيص المدخل رقم (1) لدخول أعضاء ادارة الناديين، وكوادر الإتحاد والإعلام بمركباتهم، والمدخل (3) لجمهور نادي الفيصلي، والمدخل (9) لجمهور نادي الرمثا.