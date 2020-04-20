“إنجاز” تطلق منصّة إلكترونيّة لتنفيذ برامجها في الجامعات والكليات

عمان- الغد– أطلقت مؤسّسة إنجاز منصّتها التّعليميّة INJAZ E-learning بهدف الاستمرار في تنفيذ برامجها للطّلبة بكافّة الجامعات والكليّات في ظل الظروف التي يشهدها الأردن والعالم من انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي أن المنصّة التّعليميّة تم بنائها من خلال كوادر المؤسّسة ويمكن الوصول لها من خلال الرابط injazjo.com لتخدم شريحة واسعة من أبنائنا الطّلبة في الجامعات والكليّات وتقدّم مجموعة من البرامج الهادفة إلى بناء وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجال ريادة الأعمال والريادة المجتمعيّة والذكاء التقني والمهارات الحياتية، مبيِّنة أن المنصة تتضمّن فيديوهات توضيحيّة وجلسات تفاعُليّة بين الطّلبة والمتطوّعين الذين تم تدريبهم لتنفيذ تلك البرامج.

وأضافت البيبي أن المنصّة ومنذ انطلاقتها شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الطّلبة والرياديّين، وأن التسجيل في المنصّة هو متاح لجميع الطّلبة بشكل مجاني، وبيّنت أن العمل جاري لتطوير المنصّة لتشمل برامج إضافيّة سيتم تنفيذها لطلبة المدارس في المستقبل القريب، مشيرة أن مؤسّسة إنجاز تدعم جهود وزارة التربية والتعليم لاستمرار العمليّة التعليميّة لطلبتنا الأعزاء من خلال تسجيل دروس منهاج الثّقافة الماليّة للصفّين التوجيهي والأول ثانوي ليتم بثها للطّلبة عبر شاشة التلفزيون الأردني القناة الرياضيّة ومنصّة درسك.

وأكّدت البيبي أن استمرار العمل في مؤسّسة إنجاز والتواصل مع الشّباب يشمل أيضا حاضنة أعمال mySTARTUP من خلال تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الرياديين والرياديّات عبر الانترنت بهدف الاستمرار وديمومة العمل على بناء شركاتهم الناشئة، وعقد اجتماعات عبر التطبيقات للرياديّين والرياديّات مع المرشدين والمُرشدات والمستشارين من أصحاب الخبرة في تأسيس الشركات الناشئة ليتمكّنوا من تطوير شركاتهم.