“إنجاز” تنفذ مشروعاً لطلبة المدارس مع المجلس الدنماركي للاجئين

عمان- الغد- بدأت مؤسّسة إنجاز بتنفيذ مجموعة من برامجها الهادفة إلى تمكين طلبة المدارس في مجال المهارات الحياتيّة وريادة الأعمال من خلال شراكتها مع المجلس الدنماركي لتنفيذ مشروع (RYSE) “شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعيًا واقتصاديًا” في الأردن الذي يتم تنفيذه في مجالات متنوّعة بالشّراكة مع مجموعة من المنظّمات ومؤسّسات المجتمع المدني بهدف دعم الشباب وتوفير فرص تعليم وعمل لهم. ويركز المشروع على الشباب السوري والأردني في الأردن ويهدف إلى تزويدهم بفرص أفضل فيما يتعلق بالتعليم وفرص العمل.

يقوم المشروع على ثلاث ركائز، الركيزة الأولى تعمل على منح المهارات الحياتيّة والدورات التدريبيّة والمسارات للشّباب والتي ستمكنهم من الانخراط في المجتمع وتحمل المسؤوليّة لقيادة التغيير الإيجابي، فيما توفر الركيزة الثانية نهجًا متكاملاَ لمساعدة الشّباب في الحصول على التدريب والدعم اللازمين لتمكينهم من الحصول على وظائف، والقدرة على إعالة أنفسهم، فيما ستبحث الركيزة الثالثة الهياكل المجتمعيّة في الأردن والتي تحد من المشاركة الفعالة للشّباب في المجتمع وسوق العمل.

وقال المدير التنفيذي لانجاز التعليم في مؤسّسة إنجاز مهند الجراح أن المؤسّسة تعتز بالشّراكة القائمة مع المجلس الدنماركي والمنظمات والمؤسّسات المشاركة في تنفيذ المشروع، وعن دور المؤسّسة في تنفيذ المشروع، بيّن الجراح أن العمل سيكون من خلال تنفيذ مجموعة من برامج إنجاز وهي برنامج أنا ومحيطي وبرنامج نحن قادة المجتمع وبرنامج تأسيس الشركة وبرنامج تحدي الأعمال التي تستهدف طلبة المدارس وتمدهم بالمعرفة العلمية والعملية لبناء وتعزيز المهارات الحياتية وريادة الأعمال والتي يتم تنفيذها من خلال مجموعة من المتطوعين أصحاب الخبرة الذين تم تدريبهم على تنفيذ تلك البرامج.

وأكد الجراح على الشّراكة الوثيقة التي تجمع إنجاز مع وزارة التربية والتعليم والتي من خلالها يتم تنفيذ برامجها في مختلف مدارس المملكة، مشيراً إلى أنّ كافّة أشكال التواصل مع الطّلبة والمتطوعين ومراحل تنفيذ البرامج تكون من خلال منصة إنجاز الالكترونية injazjo.net.

مشروع “RYSE – شباب قادر على التكيّف مع التغيّرات وممّكن اجتماعيا واقتصاديا” هو عبارة عن تحالف رائد ما بين عدد من الشركاء يضم كل من مؤسسة نهر الأردن وهيئة أجيال السلام و ميرسي كور ومؤسسة إنجاز بقيادة المجلس الدنماركي لللاجئين وبتمويل من مؤسسة نوفو نوردسك. يستهدف المشروع 25000 شاب وشابة من اللاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظا والذين تأثروا بالأزمة السورية. يتم تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات خلال الفترة ما بين (2020-2022) يتم من خلالها تمكين هؤلاء الشباب اجتماعيا واقتصاديا .