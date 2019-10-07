“إنجاز” تنهي تدريب متطوعيها في المدارس والجامعات

عمان- الغد- أنهت مؤسسة “إنجاز” تدريب المتطوعين المشاركين معها على محتوى البرامج التي سيتم تنفيذها في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة.

وهدف التدريب إلى ضمان استعداد المتطوعين وجاهزيتهم لتنفيذ البرامج بطريقة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالبرامج وطبيعتها وكيفية تدريب الفئات العمرية المستفيدة منها، وإدارة كل من وقت الجلسة والغرفة الصفية والعديد من المهارات التي يحتاج إليها المتطوع كمدرب لبرامج مؤسسة “إنجاز”.

وشارك في التدريب مجموعة من المتطوعين من ذوي الكفاءة من القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني بهدف نقل خبراتهم لجيل الشباب، والمساهمة في تحقيق رسالة “إنجاز” المتمثلة بتحفيز وإعداد الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويسهموا في تنمية الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن مؤسسة “إنجاز”، ومنذ تأسيسها، وفرت ما يزيد على 34 ألف فرصة تطوعية من خلال الشراكة طويلة الأمد مع القطاعين الخاص والعام وقطاع المجتمع المدني لتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع.

وتهدف مجموعة البرامج التي تقدمها “إنجاز” للطلبة، إلى إعدادهم وتحفيزهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم ويسهموا في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية والريادية وتأهيلهم لسوق العمل بطريقة أفضل.