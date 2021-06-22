“إنجاز” تنهي سلسلة جلسات حول الخدمات المالية الرقمية ضمن برنامج مشروع (RYSE)

أنهت مؤسسة “إنجاز” ضمن برنامجها لتعزيز المهارات الحياتية وريادة الأعمال سلسلة جلسات توعوية عبر تقنية الاتصال عن بعد حول الخدمات المالية الرقمية، بالتعاون مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، جو باك، ضمن شراكتها مع تحالف مشروع(RYSE) “شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكَّن اجتماعيًا واقتصاديًا” بقيادة المجلس الدنماركي.

وعقدت إنجاز مجموعة جلسات متتالية حضرها 1500 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة بالإضافة إلى ذويهم وعدد من المعلمين في وزارة التربية والتعليم، قدمها اختصاصي الابتكار وتحليل الأعمال في الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، جو باك، مؤيد غنام، كجزء من أهداف المشروع، لتمكين طلبة المدارس في مجال المهارات المالية وريادة الأعمال.

وتعرف الطلبة من خلال الجلسات التفاعلية على تاريخ النقود، وصولا إلى العملات الرقمية، والقطاع المالي من خلال البنوك، وشركات الدفع الالكتروني، إضافة إلى إظهار الفرق بين الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية، وأيضا عن المدفوعات الرقمية، التي تتمثل بتحويل الأموال مقابل السلع والخدمات بالوسائل الإلكترونية، والبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية في الأردن، وأنظمة الدفع، بالإضافة إلى خدمات الشمول المالي.

وتأتي هذه الجلسات ضمن الشّراكة القائمة مع المجلس الدنماركي ضمن تحالف مشروع RYSE حيث تنفذ إنجاز مجموعة من برامجها للطلبة وهي برنامج أنا ومحيطي وبرنامج نحن قادة المجتمع وبرنامج تأسيس الشركة وبرنامج تحدي الأعمال التي تستهدف طلبة المدارس وتمدهم بالمعرفة العلمية والعملية لبناء وتعزيز المهارات الحياتية وريادة الأعمال والتي يتم تنفيذها من خلال مجموعة من المتطوعين أصحاب الخبرة الذين تم تدريبهم على تنفيذ تلك البرامج.

ويتم تنفيذ مشروع (RYSE) في مجالات متنوّعة بالشّراكة مع مجموعة من المنظّمات ومؤسّسات المجتمع المدني وهي مؤسسة إنجاز ومؤسسة نهر الأردن وهيئة أجيال السلام و ميرسي كور بقيادة المجلس الدنماركي لللاجئين وبتمويل من مؤسسة نوفو نوردسك الدنماركية بهدف دعم الشباب والشابات وتوفير فرص تعليم وعمل لهم، ويركز المشروع على الشباب السوري والأردني، وتزويدهم بفرص أفضل فيما يتعلق بالتعليم وفرص العمل.

ويقوم المشروع على ثلاث ركائز، الأولى تمنح المهارات الحياتيّة والدورات التدريبيّة والمسارات للشّباب والتي ستمكنهم من الانخراط في المجتمع وتحمل المسؤوليّة لقيادة التغيير الإيجابي، فيما توفر الثانية نهجًا متكاملاَ لمساعدة الشّباب في الحصول على التدريب والدعم اللازمين لتمكينهم من الحصول على وظائف، والقدرة على إعالة أنفسهم، فيما ستبحث الركيزة الثالثة في الهياكل المجتمعيّة في الأردن والتي تحد من المشاركة الفعالة للشّباب في المجتمع وسوق العمل.

مشروع” RYSE – شباب قادر على التكيّف مع التغيّرات وممّكن اجتماعيا واقتصاديا” هو عبارة عن تحالف رائد ما بين عدد من الشركاء يضم كل من مؤسسة نهر الأردن وهيئة أجيال السلام و ميرسي كور ومؤسسة إنجاز بقيادة المجلس الدنماركي لللاجئين وبتمويل من مؤسسة نوفو نوردسك. يستهدف المشروع 25000 شاب وشابة من اللاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظا والذين تأثروا بالأزمة السورية. يتم تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات خلال الفترة ما بين (2020-2022) يتم من خلالها تمكين هؤلاء الشباب اجتماعيا واقتصاديا .