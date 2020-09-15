إنجاز جديد لـ”إيجل هيلز”.. “سانت ريجس” ينال تصنيف “ديلوكس”

عمان- حققت مجموعة إيجل هيلز الأردن إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة نجاحاتها بحصول أحد فنادقها على تصنيف “ديلوكس خمس نجوم” من وزارة السياحة والآثار الأردنية.

وأشاد المدير التنفيذي لـ”إيجل هيلز” الأردن عبدالله الفريحات، بجهود الوزارة التي تعد أساساً للنهوض بالسياحة كقطاع رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الأردني.

وقال: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نتسلم شهادة تصنيف “ديلوكس خمس نجوم” لفندق سانت ريجيس عمّان من قبل وزارة السياحة والآثار، التي ستسهم في وضع معيار جديد لقطاع السياحة في المملكة؛ حيث يعد حصول فندق سانت ريجيس على هذا التصنيف إنجازاً آخر يضاف لسلسلة نجاحات المجموعة في الأردن في قطاع التطوير العقاري والسياحي على حد سواء”.

وفي تعليقه، قال “ايردين كينديغيلن” مدير عام الفنادق التابعة لسلسلة ماريوت (سانت ريجس عمان، دبليو عمان والمنارة سرايا العقبة لوكشري كوليكشن) في الأردن: “إن مجموعة إيجل هيلز الأردن تشغل ما مجموعه 1200 موظف، وإن نسبة الأردنيين بينهم تصل إلى 99 بالمائة”،معرباً عن سعادته بحصول فندق سانت ريجيس عمان على تصنيف “ديلوكس”.

يشار إلى أنه قد تم افتتاح فندق سانت ريجس عمان العام الماضي، وهو أحد مشاريع إيجل هيلز في الأردن، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وسط العاصمة عمان، وبتصاميمه المعمارية الحديثة والعصرية التي تعكس مكانة العلامة التجارية الفارهة، ويشتمل الفندق الذي يرتفع 16 طابقاً على 260 غرفة فندقية وجناح وشقق فندقية مفروشة بإطلالات مميزة، إضافة إلى عدد من المطاعم المختلفة التي تعكس الطابع العالمي الممزوج بالحِس الأردني الأصيل، وقاعة احتفالات واجتماعات تتسع لـ1800 شخص؛ حيث يصل عدد الغرف الفندقية لمجموعة ايجيل هيلز الأردن إلى 747 غرفة بين فنادق عمان والعقبة.