إنجاز سد وادي رحمة في وادي عربة بسعة نصف مليون م3

عمان- الغد- اكد المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري ان الوزارة/ سلطة وادي الاردن تسملت سد وادي رحمة في منطقة وادي عربة بعد انجاز كافة الاعمال ليدخل الى موازنة السدود الرئيسية المنتشرة في جميع مناطق المملكة لتصبح (15) سدا رئيسيا بسعة تخزينية لسد رحمة نحو(نصف مليون م3) ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمياه الهادفة لرفع طاقة التخزين الاستراتيجي في سدود المملكة الى 400 مليون م3 الهادفة لتأمين حلول لمواجهة معضلة نقص المياه وتوفيرها للمواطن الاردني لتلبية احتياجاته بكلفة نحو (4) ملايين دينار اردني .

واضاف وزير المياه والري ان توسيع الحصاد المائي يعد اولوية لقطاع المياه ورفع كفاءة التخزين لرفد المياه الجوفية باكبر كمية ممكنة من مياه الامطار وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات والجريان السطحي مبينا ان السد الواقع في منطقة وادي عربة بهدف تنمية منطقة الوادي وتطويرها والحد من خطر الفيضانات وتعزيز واقع المياه الجوفية وتوفير مصدر مائي وتحسين البيئة العامة في منطقة وادي عربة .

واوضح ابو السعود ان الحكومة تسعى بكل طاقتها لتطوير واقع المجتمعات المحلية في كافة مناطق المملكة وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير كميات مياه اضافية للري والزراعة وتربية المواشي وتطوير المراعي وخلق مزيدا من فرص العمل في هذه المنطقة اضافة لتطوير واقع المجتمع المحلي والحد من خطر الفيضانات وتنظيمها والمحافظة على بيئة المنطقة وايجاد تنمية حقيقية في منطقة السد بيئيا وزراعيا واقتصاديا وسياحيا .