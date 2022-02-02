إنجاز طبي جديد يضاف لمستشفى النديم الحكومي

بدعم من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في إدارة مستشفيات البشير



احمد الشوابكة

مادبا – أجرى فريق طبي جراحي مختص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة، اليوم الاربعاء، في مستشفى النديم الحكومي في مادبا عملية تجميل في الشكل الخارجي للأنف مع تحسين في أداء وظيفة الأنف التنفسية، لمريض يعاني من كسر قديم في عظم الأنف، وفق رئيس عيادات الاختصاص في مستشفى النديم الحكومي الدكتور مروان المعايعة.

وضم الفريق الطبي رئيس دائرة الأنف والأذن والحنجرة الدكتوره بولين النمري وكل من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى النديم الدكتور صالح الزن ، الدكتور عامر الجماعين ، واخصائي التخدير الدكتور علاء الشوابكة، وممرض العمليات حماد الكراعين.

وأضاف المعايعة أن هذه العمليات الجراحية المتقدمة تعتبر نقلة نوعية، وسيتم تقديمها بشكل دائم للمرضى وبطريقة العمليات المبرمجة.