إنجاز طبي عالمي جديد للبروفيسور العلاونة

عمان- تمكن الدكتور خالد علاونه البروفيسور المشارك في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ومستشار قسطرة الجملة العصبية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من تسجيل انجاز طبي عالمي لأول مرة من نوعه تمثل في علاج حالة ميؤوس منها لضرر وتلف عصبي مزمن لثماني سنوات للعصب الزندي لمريضة في الثلاثين من عمرها.

كما نشر هذا الانجاز الاردني الفريد من نوعه في احدى ارقى المجلات العلمية الاميركية للالم والعلاج التابعة لدار النشر العالمية Springer .

ووصفت المجلة هذا الانجاز بانه الاول من نوعه الذي يتم تسجيله في المجلات المحكمة العالمية.

الدكتور خالد العلاونه قائد الفريق الطبي تحدث الى وكالة الانباء الاردنية “بترا” عن معاناة المريضة لثماني سنوات من تلف العصب الزندي الأيمن الناتج عن حادث.

وبعد عدة جلسات اجراها العلاونه لتحفيز العصب، عاد الإحساس بالرسغ وهذا ما اثبته تخطيط الاعصاب قبل وبعد جلسات العلاج.

ويفتح هذا الانجاز الطبي الباب على مصراعيه لعلاج ضرر الاعصاب الذي يعتبر من اكبر المشكلات المعقدة التي تواجه الطب الحديث.

وأشار العلاونه الى وجود امل كبير في علاج حالات ضرر النخاع الشوكي الناتج عن الإصابات بحوادث السير او الحروب او الالتهاب وذلك من خلال زراعة اجهزة خاصة عالية التردد تعمل على تقوية الاعصاب ونقل التيار العصبي عبر منطقة التلف في النخاع الشوكي.

وأشار العلاونه الى ان الاردن يعتبر من الدول المتقدمة بمجال قسطرة الاعصاب وذلك بتسجيل اكثر من انجاز عالمي في هذا المجال، واشادت به المجلات العالمية واعتبرته انجاز غير مسبوق.-(بترا)