إنجاز طبي عالمي لطبيب أردني في مستشفى الملك المؤسس

أحمد التميمي

الرمثا- تمكن مستشار قسطرة الجملة العصبية في مستشفى الملك المؤسس، الدكتور خالد علاونه، من تسجيل إنجاز طبي عالمي لأول مرة من نوعه، تمثل في علاج حالة ميؤوس منها لضرر وتلف عصبي مزمن لثماني سنوات للعصب الزندي لمريضة في الثلاثين من عمرها.

وتم نشر هذا الانجاز الأردني الفريد من نوعه في إحدى أرقى المجلات العلمية الأمريكية للألم والعلاج التابعة لدار النشر العالمية Springer .

ووصفت المجلة هذا الإنجاز بأنه الأول من نوعه الذي يتم تسجيله في المجلات المحكمة العالمية .

وتحدث قائد الفريق الطبي الدكتور خالد العلاونه عن معاناة المريضة لثمانية سنوات من تلف العصب الزندي الأيمن الناتج عن حادث.

وبعد عدة جلسات أجراها العلاونه لتحفيز العصب، عاد الإحساس بالرسغ وهذا ما أثبته تخطيط الأعصاب قبل وبعد جلسات العلاج.

ويفتح هذا الإنجاز الطبي الباب على مصراعيه لعلاج ضرر الأعصاب الذي يعتبر من اكبر المشكلات المعقدة التي تواجه الطب الحديث.

وأشار العلاونه إلى وجود أمل كبير في علاج حالات ضرر النخاع الشوكي الناتج عن الإصابات بحوادث السير أو الحروب أو الالتهاب وذلك من خلال زراعة أجهزة خاصة عالية التردد تعمل على تقوية الأعصاب ونقل التيار العصبي عبر منطقة التلف في النخاع الشوكي.

وأشار العلاونه أن الأردن يعتبر من الدول المتقدمة في مجال قسطرة الأعصاب وذلك بتسجيل أكثر من انجاز عالمي في هذا المجال وأشادت به المجلات العالمية واعتبرته انجاز غير مسبوق.

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