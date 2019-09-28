إنجاز طبي غير مسبوق بقسطرة القلب في مستشفى الأردن

عمان- حقـقَ مستشفى الاردن انجازاً طبياً غير مسبوق في المملكة في مجال قسطرة القلب العلاجية، حيث تمكن فريق طبي يتقدمه الدكتور عماد الحداد استشاري امراض القلب والاوعية الدموية والتداخلات العلاجية وبمشاركة الدكتور سهيل صالح، استشاري جراحة القلب، والدكتور محمد البشير، اختصاصي جراحة القلب والشرايين والدكتور محمد قعقور والدكتور محمد البكري، من اجراء عمليتين نادرتين، تمثلت بتكميم وتكبيس الصمام التاجي (Mitralclip) لمريضة تبلغ من العمر ثمانية وثمانين عاماً وتعاني من تجمع السوائل في الرئة مع توقف في القلب نتيجة ارجاع شديد في الصمام التاجي، ما دفع الفريق لاستبعاد الحل الجراحي لخطورته وتمت عملية التكبيس عن طريق القسطرة واصلاح الصمام حيث تعافت المريضة.

كما اجرى الفريق الطبي عملية مشابهة لمريض يبلغ من العمر (60) عاماً يعاني من اعتلال شديد في عضلة القلب وتصلب شرايين القلب وتهريب دم شديد من الصمام التاجي مما ادى الى ضيق تنفس وهبوط حاد في حالته ما تطلب دخوله في العناية المركزة… ونتيجة لاعتلال الصمام والعضلة استُبعدت العملية الجراحية لخطورتها وتم اصلاح الصمام عبر تكبيسه بواسطة القسطرة.

وتعتبر هذه العملية الاولى من نوعها في الاردن وهي عملية دقيقة تعتمد على خبرة واسعة ومراقبة حثيثة ودقة عن طريق الايكو والقسطرة، كما تعتمد على تكنولوجيا متطورة جداً كالتي يحتويها مستشفى الاردن.