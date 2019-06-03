إنجاز علمي لطالب من كلية الطب في “مؤتة”

هشال العضايلة

الكرك – حققت كلية الطب في جامعة مؤتة مؤخرا، إنجازا علميا مميزا، من خلال تسجيل اسم أحد طلبة الجامعة وكلية الطب بالجامعة في أحد أشهر الكتب العلمية الطبية بالعالم.

فقد سجل الدكتور بشار رمضان وهو أحد خريجي الكلية الجدد، اسمه على الخريطة الطبية العالمية، وذلك من خلال مشاركته في كتاب طبي حقق سبقا عالميا ملفتا في الحقل الطبي.

ويعد هذا الكتاب الذي صدر في الولايات المتحدة الأميركية، وورد فيه اسم جامعة مؤتة، وطالبها الدكتور بشار رمضان، من أكثر المؤلفات الطبية المرجعية استخداما من قبل الأطباء على نطاق عالمي. وعبر رئيس الجامعة الدكتور ظافر الصرايرة، عن اعتزاز جامعة مؤتة بهذا الإنجاز المتميز، وقال إنه إنجاز يؤكد المستوى المتقدم لكلية الطب وتميز طلبتها وخريجيها في ميدان العمل.

وبين إن كلية الطب بالجامعة حققت هذا الإنجاز بتميز طلبتها شانها شأن سائر كليات الجامعة، كثمرة الجهود الكبيرة والرائدة التي يبذلها مدرسو الجامعة وكافة كوادرها للوصول إلى التميز، لافتا إلى إن جامعة مؤتة حققت بانجازاتها المتتالية حضورا عالميا مشهود على أكثر من صعيد ، مما أكسبها بعدا عالميا واقليميا. وذلك من خلال تميز وابداع اساتذتها وطلبتها في مجالات التميز والابداع العلمي بمختلف المجالات.