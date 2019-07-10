عمان – الغد – أنجزت الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، اليوم الاربعاء 10 تموز، قرعة بطولتي كأس الأردن، ودوري المستوى الثاني للسيدات لموسم 2019.

وجرت مراسم سحب القرعة، بحضور رئيس اللجنة النسوية، وعضو الهيئة التنفيذية سليم خير، والامين العام سيزار صوبر، ورئيسة القسم النسوي سولين الزعبي، وبحضور ممثلي الأندية.

واشرف على اجراء مراسم القرعة، المهندس محمد منكو نائب مدير دائرة المسابقات، وكانت البداية ببطولة المستوى الثاني التي تقام بمشاركة 7 اندية، وبنظام القرعة المفتوحة، وبنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على اكبر عدد من النقاط، وسيصعد ليشارك الموسم المقبل بالدوري النسوي للمحترفات.

كما تم انجاز قرعة بطولة الكاس، بمشاركة اندية المستويين الاول والثاني، بحيث يقام دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة (فريقان By) ، فيما تلعب مباريات الادوار المتبقية بنظام “الذهاب والاياب”، وفي حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، يتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، مع الأخذ بالاعتبار قاعدة الهدف المسجل على ملعب الفريق المنافس، اما المباراة النهائية، فستكون من لقاء واحد يقام بين الفريقين الفائزين من مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.