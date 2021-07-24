إنجاز لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية

الغد- قررت هيئة الاعتماد الدولية AACSB الثلاثاء ٢٠-٧-٢٠٢١ منح كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الهاشمية، الاعتماد الأولي، صفة الأهلية (Eligibility) لتبدأ بعدها المراحل العملية للحصول الاعتماد العالمي.

قال عميد الكلية الدكتور وصفي الروابدة إن الكلية وضعت ضمن خططها في العامين السابقين التركيز على الجودة في التعليم وتحسين جودة مخرجاته مما ينعكس ايجابيا على طلبتها وخريجها و فتح أفاق جديدة لتحسين سمعة الكلية والجامعة عالميا. وأضاف أن هذه الاعتمادية سوف تنعكس إيجابياً على مستوى ومسيرة الكلية وهيئها التدريسية وطلبتها وخريجيها والتصنيف العالمي للجامعة، وهذا ينسجم مع رؤية الجامعة بشكل عام. مشيراً إلى أن هيئة الاعتماد الدولية AACSB تهدف إلى ضمان توفير أعلى مستويات الجودة في تعليم وتطوير برامج كليات الاقتصاد والاعمال فضلاً عن الإضافة النوعية التي سيقدمها خريجو هذه الكليات للاقتصاد الاردني والإقليمي والعالمي.

و قدم الروابدة شكره لإدارة الجامعة وعمادة التطوير الأكاديمي في تسهيل الإجراءات وتسريع آلية العمل مع كلية الاقتصاد.

و قال الدكتور علي عبدالمهدي مساعدة نائب عميد الكلية لشؤون الجودة والاعتماد إن الكلية تقدمت بتقرير موسع مدعم بوثائق وملفات تبين المزايا والكفاءات والبنية التحتية والنشاطات والانتاج العلمي الذي تتمتع به كلية الاقتصاد للحصول على الاعتماد الأولي، وفي اجتماع لجنة الاعتماد الأولي (المكونة من خبراء واخصائيين عالميين) والتابع لهيئة الاعتماد الدولية AACSB والذي انعقد يوم الثلاثاء ٢٠-٧-٢٠٢١ ، قررت اللجنة منح صفة الاعتماد الأولي للكلية، وهذا يؤكد بأن الكلية تمتلك المؤهلات الكافية المنسجمة مع المعايير العالمية المعتمدة من AACSB واعرق كليات الاقتصاد والأعمال عالميا، كما يشير إلى أن كلية الاقتصاد قادرة على الحصول على الاعتماد الكامل بعد الخضوع لإجراءات التقييم اللاحقة.

وأضاف أنه لابد من الإشارة بأن هذه الاعتمادية تعتبر من اكثر الاعتمادات الدولية صرامة ودقة وتمتد مدة التقييم إلى ما يقارب الخمس سنوات لحين الحصول على الاعتمادية الكاملة. وفي حين الحصول على الاعتمادية الكاملة ستصبح كلية الاقتصاد واحدة من 2 ٪ من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحصل على مثل هذا الاعتماد العريق .

الشكر الموصول لاداره الجامعة الهاشمية على الدعم الموصول لكليتنا الحبيبه ممثله بعطوفه الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق ونائب رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور حسام الدين خداش وكل التقدير والاحترام لإدارة الكليه ممثله بعميدنا دكتورنا العزيز وصفى الروابده المحترم وكل الاحترام والتقدير لرؤساء أقسام واكاديمين وأدارين على العمل كفريق واحد لتحقيق أهداف هذه الكليه العزيزه

د وليد محمد محمود مساعدة

رئيس قسم المحاسبة ، الجامعه الهاشمية