إنجاز لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية

الغد- قررت هيئة الاعتماد الدولية AACSB الثلاثاء ٢٠-٧-٢٠٢١ منح كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الهاشمية، الاعتماد الأولي، صفة الأهلية (Eligibility) لتبدأ بعدها المراحل العملية للحصول الاعتماد العالمي.
قال عميد الكلية الدكتور وصفي الروابدة إن الكلية وضعت ضمن خططها في العامين السابقين التركيز على الجودة في التعليم وتحسين جودة مخرجاته مما ينعكس ايجابيا على طلبتها وخريجها و فتح أفاق جديدة لتحسين سمعة الكلية والجامعة عالميا. وأضاف أن هذه الاعتمادية سوف تنعكس إيجابياً على مستوى ومسيرة الكلية وهيئها التدريسية وطلبتها وخريجيها والتصنيف العالمي للجامعة، وهذا ينسجم مع رؤية الجامعة بشكل عام. مشيراً إلى أن هيئة الاعتماد الدولية AACSB تهدف إلى ضمان توفير أعلى مستويات الجودة في تعليم وتطوير برامج كليات الاقتصاد والاعمال فضلاً عن الإضافة النوعية التي سيقدمها خريجو هذه الكليات للاقتصاد الاردني والإقليمي والعالمي.
و قدم الروابدة شكره لإدارة الجامعة وعمادة التطوير الأكاديمي في تسهيل الإجراءات وتسريع آلية العمل مع كلية الاقتصاد.
و قال الدكتور علي عبدالمهدي مساعدة نائب عميد الكلية لشؤون الجودة والاعتماد إن الكلية تقدمت بتقرير موسع مدعم بوثائق وملفات تبين المزايا والكفاءات والبنية التحتية والنشاطات والانتاج العلمي الذي تتمتع به كلية الاقتصاد للحصول على الاعتماد الأولي، وفي اجتماع لجنة الاعتماد الأولي (المكونة من خبراء واخصائيين عالميين) والتابع لهيئة الاعتماد الدولية AACSB والذي انعقد يوم الثلاثاء ٢٠-٧-٢٠٢١ ، قررت اللجنة منح صفة الاعتماد الأولي للكلية، وهذا يؤكد بأن الكلية تمتلك المؤهلات الكافية المنسجمة مع المعايير العالمية المعتمدة من AACSB واعرق كليات الاقتصاد والأعمال عالميا، كما يشير إلى أن كلية الاقتصاد قادرة على الحصول على الاعتماد الكامل بعد الخضوع لإجراءات التقييم اللاحقة.
وأضاف أنه لابد من الإشارة بأن هذه الاعتمادية تعتبر من اكثر الاعتمادات الدولية صرامة ودقة وتمتد مدة التقييم إلى ما يقارب الخمس سنوات لحين الحصول على الاعتمادية الكاملة. وفي حين الحصول على الاعتمادية الكاملة ستصبح كلية الاقتصاد واحدة من 2 ٪ من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحصل على مثل هذا الاعتماد العريق .
الشكر الموصول لاداره الجامعة الهاشمية على الدعم الموصول لكليتنا الحبيبه ممثله بعطوفه الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق ونائب رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور حسام الدين خداش وكل التقدير والاحترام لإدارة الكليه ممثله بعميدنا دكتورنا العزيز وصفى الروابده المحترم وكل الاحترام والتقدير لرؤساء أقسام واكاديمين وأدارين على العمل كفريق واحد لتحقيق أهداف هذه الكليه العزيزه
د وليد محمد محمود مساعدة
رئيس قسم المحاسبة ، الجامعه الهاشمية