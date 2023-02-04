إنجاز متواضع بالطرق الزراعية بعجلون.. فهل تستمر معاناة المزارعين لسنوات قادمة؟

عامر خطاطبة

عجلون- فيما تتواصل مطالبات أصحاب أراض زراعية في عجلون، بضرورة التوسع في مشاريع فتح وتعبيد الطرق الزراعية، يكشف تقرير مجلس محافظة عجلون، عن وجود انخفاض وصف بـ “الحاد” في نسب إنجاز مشاريع الطرق الزراعية رغم طرح عطاءاتها العام الماضي، وشملت عدة مناطق في المحافظة.

ووفق الناطق الإعلامي للمجلس منذر الزغول، فإن الطرق الزراعية خصص لها مبلغ 420 ألف دينار، بواقع 60 ألف دينار لكل منطقة من مناطق لواء كفرنجة، عنجرة وقراها، وعجلون المدينة، وعين جنا وقراها، والجنيد، والعيون، والشفا، مؤكدا أن نسب الإنجاز لم تتجاوز في بعضها معدل الصفر، فيما أعلى نسبة إنجاز وصلت إلى 50 %.

في ذات السياق، تتزايد أعداد طلبات المواطنين بفتح وتعبيد تلك الطرق التي تصل إلى مشاريعهم التنموية وأراضيهم الزراعية، فيما تقف طوبوغرافية المحافظة ووعورتها والكلف المرتفعة، إضافة إلى وجود بعض العوائق الأخرى، حائلا أمام تنفيذ كثير من تلك الطرق، ما يستدعي مضاعفة المخصصات وتحديث آليات الأشغال والبلديات ومجلس الخدمات.

ويقول جاسر بني سلمان إن لديه قطعة أرض بمنطقة الروس في كفرنجة، وتحتاج إلى فتح طريق ليتمكن من استثمارها، إما لأغراض الزراعة أو إقامة مشروع سياحي تنموي، مؤكدا أنه تقدم للجهات المعنية لفتح الطريق، إلا أنه لم يتلق أي رد.

وأكد أن ردود الجهات المعنية عادة ما تكون متعلقة بعدم توفر المخصصات أو الآليات، وأن هناك أولويات يتم وضعها مع الموازنة المتاحة في كل عام.

ويؤكد ذلك حمزة شويات الذي يقول إن لديه مشروعا سياحيا يعمل فيه 12 من الشباب، مبينا أن معاناته تتركز بعدم وجود طريق إلى مشروعه يتسع لمرور الحافلات السياحية، وبالكاد تصل إليه المركبات الصغيرة.

ويقول عبدالله الشريدة، إن منطقة الشطورة ذات الخصوصية الزراعية والسياحية، خضعت قبل زهاء عام لعمليات إفراز بين الشركاء، وتم ترسيم العديد من الطرق فيها، إلا أن أيا من تلك الطرق المرسمة لم يحدث لها أي عمليات فتح أو تعبيد، مطالبا الأشغال العامة بتخصيص آليات لفتح تلك الطرق، ووضعها على قائمة أولوياتها لتعبيدها، ما سيشجع أصحاب قطع الأراضي تلك على استثمارها زراعيا أو سياحيا.

وبالعودة إلى الزغول فقد أوضح، أن نسب الإنجاز حتى نهاية العام الماضي في الطرق الزراعية بلغت 20 % في كفرنجة، و50 % في الجنيد وصفر % في عجلون، و5 % في منطقة الشفا، و20 % في منطقة العيون و 20 %، في منطقة عين جنا والروابي، و 8 % في منطقة عنجرة والصفا.

ولفت إلى أنه ولحسب أشغال عجلون فإن جميع عطاءات الطرق الزراعية للعام 2022، تم طرحها ويتم العمل فها حاليا من قبل المقاولين.

ولفت الزغول إلى أن التقرير أظهر ارتفاعا بنسبة المبلغ المخصص لتسديد ديون مشاريع سابقة ومشاريع قيد التنفيذ حيث وصل المبلغ الى حوالي الـ 645 ألف دينار، وهو رقم مرتفع جدا يصل إلى حوالي ربع موازنة قطاع الأشغال للعام 2022، حيث تم إجراء مناقلات بين مشاريع قطاع الأشغال والغاء مشاريع حيوية أخرى لغايات تأمين هذا المبلغ الذي أثر بشكل كبير جدا على خطط وطموحات مجلس المحافظة وطموحات المواطنين في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مناطقهم.

وفيما يتعلق في عموم نسبة الإنجاز في مشاريع قطاع الأشغال ضمن موازنة مجلس محافظة عجلون للعام 2022، فقد بلغت 56 %، وفق الزغول.

وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أن قطاع الأشغال استحوذ على الحصة الأكبر من موازنة مجلس المحافظة بين كافة القطاعات، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليون و168 ألف دينار لتمويل 19 مشروعا في هذا القطاع المهم من أصل 100 مشروع في كافة القطاعات الأخرى في المحافظة تم رصد مبالغ لتنفيذها في موازنة المجلس للعام 2022.

وبين أنه تم تخصيص مبلغ 645 ألف دينار لتسديد مطالبات لمشاريع سابقة ولمشاريع قيد التنفيذ حيث كانت نسبة الإنجاز في هذا المجال 74 %، مبينا أنه تم تخصيص ما قيمته 340 ألف دينار للمشروع الثاني وهو إجراء أعمال صيانة عامة في المحافظة واستئجار آليات وشراء معدات ومصاريف إدارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 78 %.

وزاد المومني أن مجلس المحافظة رصد مبلغ 10 آلاف دينار للمشروع الثالث في قطاع الأشغال لشراء خدمات مساحية حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع حوالي 60 %، فيما خصص المشروع الرابع لإنارة عدة طرق في المحافظة، حيث تم تخصيص مبلغ 150 ألف دينار، وبلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع زهاء 70 %.

وبين أنه تم تخصيص 70 ألف دينار للمشروع الخامس وهو إجراء أعمال الصيانة الضرورية في الطرق حيث تشير الأرقام الى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت 100 %، لافتا إلى أن المشروع المعروف بـ “رقم 13” والمتعلق بإنشاء وتحسين جزء من مدخل بلدة عرجان الشمالي، فقد تم تخصيص مبلغ 83 ألف دينار له، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع لغاية الآن 50 %، والأمر ذاته ينسحب على المشروع رقم 14 والمتعلق بتحسين وتوسعة طريق راجب/ كفرنجة فقد تم تخصيص مبلغ 100 ألف دينار حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 50 %.

وفيما يتعلق بالمشروع رقم 15 والمتعلق بانشاء وتحسين جزء من طريق عجلون الهاشمية حلاوة وعمل جدران استنادية، فقد بين المومني أنه تم تخصيص مبلغ 150 ألف دينار لهذا المشروع وبلغت نسبة الإنجاز لغاية الآن في هذا المشروع 60 %، أما المشروع رقم 16 وهو توريد المواد الإنشائية اللازمة للطرق “محطة الصيانة” فقد تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 70 ألف دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 85 %، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالمشروع رقم 17 والمخصص لتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة النفايات على الطرق، فقد تم تخصيص مبلغ 50 ألف دينار له، وبنسبة إنجاز بلغت 100 %.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة خصص مبلغ 50 ألف دينار لتنفيذ عناصر السلامة المرورية على الطرق وهو المشروع رقم 18، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 100 %، لافتا إلى أن مجلس المحافظة خصص 30 ألف دينار لإجراء أعمال صيانة وتركيب شبكات الإنارة وتسديد كلف فواتير كهرباء وهو المشروع رقم 19 من مشاريع قطاع الأشغال في المحافظة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 100 %.

وأقر المومني بأن التقرير يؤشر على انخفاض شديد بنسبة الإنجاز في الطرق الزراعية حيث لم تصل في أحسن أحوالها إلى 50 %، متأملا أن ترتفع نسبة الإنجاز بشكل كبير، لاسيما وأن جميع عطاءات الطرق الزراعية تم طرحها قبل نهاية العام الماضي والعمل جار فيها حاليا رغم وجود بعض العقبات والتحديات.